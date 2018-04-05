Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

-Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Nurdağı Ülkü Ocaklarında Ocak Başkanı Ali Karabulut tarafından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 21. ölüm yıl dönümünü nedeniyle mevlit okutuldu. Ocak Başkanı Karabulut’un yanı sıra MHP İlçe Başkanı Orhan Yılmaz, eski ocak başkanları, partiler ve ülkücülerden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.
Mevlit, Türkeş için edilen dualarla sona erdi.
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