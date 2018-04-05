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Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

-Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.Nurdağı Ülkü Ocaklarında Ocak Başkanı Ali Karabulut tarafından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 21.

-Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Nurdağı Ülkü Ocaklarında Ocak Başkanı Ali Karabulut tarafından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 21. ölüm yıl dönümünü nedeniyle mevlit okutuldu. Ocak Başkanı Karabulut’un yanı sıra MHP İlçe Başkanı Orhan Yılmaz, eski ocak başkanları, partiler ve ülkücülerden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.
Mevlit, Türkeş için edilen dualarla sona erdi.

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

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Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit
2 / 6

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit
3 / 6

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit
4 / 6

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit
5 / 6

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit
6 / 6

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit

Nurdağı’nda Alparslan Türkeş için mevlit
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