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Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Afrin’deki Kahraman Mehmetçik için kan bağış kampanyası düzenlerdi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Afrin’deki Kahraman Mehmetçik için kan bağış kampanyası düzenlerdi. Kampanyaya, yoğun katılım oldu.
Ak Parti İlçe teşkilatı tarafından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenledi.
"Mehmetçiğimize Kan Bağışı’ sloganıyla başlatılan kampanyaya Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve Nurdağı AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali, Ak Partili yöneticiler, Kadın ve Gençlik Kolları ve üyeler katıldı. Parti binasında kurulan stantta kan verenlerden Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, kanın üretilemeyen tek madde olduğunu belirterek, "Kan herkese lazım olabilir. Kan üretilemeyen bir madde olduğu bizlerden temin edilebiliyor. Ayrıca unutmamamız gereken, bu gün bir başkasına lazım olan bu kan yarın bizler ve yakınlarımız için gerekir. Mehmetçiğe destek olmak amacıyla düzenlenen kampanya bir başka anlam taşıyor. Ayrıca birliktelim anlamında farklı bir anlamı bulunuyor" dedi.

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

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Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
2 / 7

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
3 / 7

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
4 / 7

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
5 / 7

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
6 / 7

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
7 / 7

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı

Nurdağı’nda Mehmetçik için kan bağışı
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