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Nuri Okutan: Sayın Erdoğan, Abdullah Gül'e inat olsun diye KHK düzenlemesini yapmaktan imtina ediyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)- İYİ Parti Milletvekili Nuri Okutan, 669 sayılı KHK'nın 121'inci maddesini kastederek "Aklı başında herkes hatadan dönmek de bir erdemdir diyerek son KHK'da düzeltme yapılmasını istiyor. Ancak Sayın Erdoğan sırf Sayın Abdullah Gül'e inat olsun diye adeta 'inat da bir murattır' anlayışıyla bu düzeltmeyi yapmaktan imtina ediyor. Vahim bir hatada bir inat uğruna diretmek yönetimde keyfiliğin en üst noktasıdır" dedi.İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında son KHK'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son KHK ile ceza hukukunun temeline dinamit konulduğunu belirterek şöyle konuştu: "Son KHK suç ve cazaların belirliliği ilkesini ilkesini ve onun üzerine inşa edilen 'kanunsuz suç ve ceza olmaz' ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Suç ve cezada belirsizlik devlet ve toplum hayatımızı kaosa sürükleyecek bir tehlikedir. Aklı başında herkes doğabilecek tehlikelere işaret ediyor. Bu KHK kanunilik ilkesine aykırıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Hukuk devleti neyin suç olup olmadığını vatandaşlarına çıkardığı kanunlarla önceden bildiren devlettir. Yapılan düzenleme aynı zamanda belirliginlik ilkesine de bu manada aykırıdır. Bir eylemin suç olup olmadığı açık, net ve belirgin şekilde ortaya konulmalı, herkesin anlayacağı bir dilde yazılmalıdır. Aklı başında herkes hatadan dönmek de bir erdemdir diyerek son KHK'da düzeltme yapılmasını istiyor. Ancak Sayın Erdoğan sırf Sayın Abdullah Gül'e inat olsun diye adeta 'inat da bir murattır' anlayışıyla bu düzeltmeyi yapmaktan imtina ediyor. Vahim bir hatada bir inat uğruna diretmek yönetimde keyfiliğin en üst noktasıdır. Bir ülkeyi tek başına yönetecek kişi de bulunması gerekli özellik dediğim dedik çaldığım düdük şekilnde tüm toplumu ve devleti tehlikeye atacak mahiyetteki inantçılıktır. Bu durum gösteriyor ki Sayın Erdoğan ülkemizin geleceğini ilgilendiren hayati konularda bile sırf inat olsun diye yanlıştan dönmeyecek bir yönetim anlayışına sahiptir. O zaman sormamız gerekiyor. Sırf inat olsun diye devleti ve milleti ateşe atmaktan çekinmeyen birisini devleti yöneten tek yetkili devlet başkanı olarak seçmek akla, mantığa uyar mı? Milletimiz bu gerçeği bile bile kendisini ateşe atmamalı, devleti ve milleti kaosa sürükleyecek bir yanlıştan sırf inat olsun diye dönmemenin faturasını ilk seçimde Erdoğan'a kesmelidir."

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