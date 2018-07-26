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"O arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce: - "(CHP'li 129 milletvekilinin yayımladığı bildiri) 16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım"

CHP'li Muharrem İnce, "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

İnce, CHP'li 129 milletvekilinin, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımlamasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce, "16 yıl milletvekilliği, 4 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da genel başkanı olacağım." değerlendirmesini yaptı.

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Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağımMuharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
CHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiriCHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiri
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