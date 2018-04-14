AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Teşkilatlar olarak 2019'a giden bu süreçte daha dimdik, daha canlı, daha heyecanlı ama bir tek liderimizin bize öğütlediği bir şeyi yaparak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O da gönüllere girmek." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisine katılan Karacan, coğrafyası ağır olan bir ülkede zor şartlarda yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin dört bir yanıyla ilgili dimdik durduğunu vurgulayan Karacan, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken de her türlü engellemelere göğüs geriyor. 17-25 Aralık'ı çıkarttılar. Arkasından ne oldu? MİT tırları, Gezi eylemleri. Ne oldu? Liderimiz bir tek taviz verdi mi? Vermedi. Peki, Türkiye'yi rahat bıraktılar mı? Bırakmadılar. Arkasından ne oldu? 15 Temmuz'u yaşadık. Hain FETÖ terör örgütünün Türkiye'de yapmış olduğu en acımasız, en ağır şekilde olan bir kumpasın içerisine girdik. Kendi halkının üzerine, kendi insanının üzerine kurşun yağdıran helikopterleri gördük. Milletin parası ile alınmış olan bu tankların, helikopterlerin, uçaklardan atılan mermileri yaşadı bu milletimiz. Bundan sonraki süreçte de bir telefonla, sadece ve sadece televizyona dahi çıkmadan görüntülü bir telefonla milletini sokağa dökebilen ve dimdik ayakta durdurabilen arkasında 80 milyonu kilitleyen bir lideri olduğu müddetçe bu ümmetin de bu milletin de sırtı yere gelmeyecek Allah'ın izniyle."