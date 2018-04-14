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"O da gönüllere girmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Karacan: - "Teşkilatlar olarak 2019'a giden bu süreçte daha dimdik, daha canlı, daha heyecanlı ama bir tek liderimizin bize öğütlediği bir şeyi yaparak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O da gönüllere girmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Teşkilatlar olarak 2019'a giden bu süreçte daha dimdik, daha canlı, daha heyecanlı ama bir tek liderimizin bize öğütlediği bir şeyi yaparak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O da gönüllere girmek." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisine katılan Karacan, coğrafyası ağır olan bir ülkede zor şartlarda yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin dört bir yanıyla ilgili dimdik durduğunu vurgulayan Karacan, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken de her türlü engellemelere göğüs geriyor. 17-25 Aralık'ı çıkarttılar. Arkasından ne oldu? MİT tırları, Gezi eylemleri. Ne oldu? Liderimiz bir tek taviz verdi mi? Vermedi. Peki, Türkiye'yi rahat bıraktılar mı? Bırakmadılar. Arkasından ne oldu? 15 Temmuz'u yaşadık. Hain FETÖ terör örgütünün Türkiye'de yapmış olduğu en acımasız, en ağır şekilde olan bir kumpasın içerisine girdik. Kendi halkının üzerine, kendi insanının üzerine kurşun yağdıran helikopterleri gördük. Milletin parası ile alınmış olan bu tankların, helikopterlerin, uçaklardan atılan mermileri yaşadı bu milletimiz. Bundan sonraki süreçte de bir telefonla, sadece ve sadece televizyona dahi çıkmadan görüntülü bir telefonla milletini sokağa dökebilen ve dimdik ayakta durdurabilen arkasında 80 milyonu kilitleyen bir lideri olduğu müddetçe bu ümmetin de bu milletin de sırtı yere gelmeyecek Allah'ın izniyle."

Karacan, AK Parti teşkilatlarının hepsinin ayrı bir değeri ve önemi olduğuna işaret ederek, "Teşkilatlarımız 2019'a giden bu süreçte daha dimdik, daha canlı, daha heyecanlı ama bir tek liderimizin bize öğütlediği bir şeyi yaparak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O da gönüllere girmek. Gönüllere girmediğimiz müddetçe görsellere girsek hiçbir anlamı yok. Gönüllere girmediğimiz müddetçe herkese ulaşsak hiçbir anlamı yok. Bizi bu şekilde bağrına basan, bizim bu şekilde, Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının dimdik ayakta durmasını sağlayan liderimize olan görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor hepimizin." diye konuştu.

İl Koordinatörü AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Yalova halkına yerelde hizmet etmek adına AK Partili bir belediyenin önemine değindi.

Boyraz, "Ne kadar önemli olduğunun hepiniz şu 10 yıl süresinde farkındasınız, bilincindesiniz. Allah'a dua ederek, 'Rabbim hiçbir beldeyi, hiçbir ilçeyi, hiçbir ili AK Partili belediyeciliğin yağmurundan, bereketinden mahrum bırakmasın' diye dua ediyorum. Bu kavli duamız, fiili duamız da çalışmak, koşturmak ve buradaki kadroyu da görünce umutlandım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Karacan ve Boyraz'a tablo hediye etti.

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AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Harun Karacan AK Parti Yalova İl Başkanlığı il danışma meclisi İl Koordinatörü AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Yalova

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