İnce'nin AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yaptığı toplantıya değinen Gül, "AB büyükelçileri ile bir araya geliyor, 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısınız?' diye bir soruya muhatap oluyor. 'Senin haddine mi? Türkiye mahkemeleri bağımsızdır, Türkiye Cumhurbaşkanı'na böyle bir lafı ne hadle söylersin', diye bir şey söylemiyor." diye konuştu.

Milletin seçimleri ciddiye aldığını belirten Gül, pedal çevirmek için değil, ülkeyi yönetmek için seçim yapacaklarını söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına aday olan birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin belgesine itibar eder. Sayın İnce, hangi belgeler eksikmiş açıklamak zorunda ve pazartesi gelirken o 'eksik var' dedikleri belgeleri getirmek zorundalar." dedi.

Bakan Gül, İnce'nin, kendisini arayarak "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun şekilde istenmediğini" söyleyen kişinin kim olduğunu hala açıklamadığını kaydetti.

CHP'den bir heyetin pazartesi günü Adalet Bakanlığına gelerek iade talebine ilişkin belgeleri inceleyeceğini hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

"Ama onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin beyanına değil, başbakan, cumhurbaşkanının beyanına değil, Amerika'dan kimin aradığı belli olmayan telefona itimat ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına aday olan birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin belgesine itibar eder. Sayın İnce, hangi belgeler eksikmiş açıklamak zorunda ve gelirken o 'eksik var' dedikleri belgeleri getirmek zorundalar. Ama bunlar tüm belgeleri gördükten sonra da yine bunu seçim malzemesi yaparak, yalanla, iftirayla, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyecekler."

Gül, daha sonra 27. dönem milletvekili adayı Mehmet Sait Kirazoğlu'nun seçim bürosunun açılışına katıldı.

Bakan Abdulhamit Gül, burada da hükümetin kente yaptığı yatırımlara değindi.

AK Parti döneminde bütün illerin gözle görülür bir şekilde geliştiğini ifade eden Gül, "16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat kalkındıran, büyüten Tayyip Erdoğan niye gitsin? Sizin başka projeniz yok mu? CHP'ye, diğer ittifaka verdiğiniz her oy AK Parti döneminde kazanılan bütün müktesebatın, bütün hakların ellinizden alınması demektir." ifadelerini kullandı.

