Ocak ayında Türkiye’nin gündeminde Afrin Operasyonu vardı

Medya Takip Merkezi (MTM), ay boyunca Türk siyasetinin medyadaki nabzını tuttu, Türkiye’nin gündeminde olan konuların medyaya yansıma rakamlarını açıkladı. MTM, ay boyunca Türk siyasetinin medyadaki nabzını tuttu, Türkiye’nin gündeminde olan konuların medyaya yansıma rakamlarını açıkladı. Türkiye yılın ilk ayını geride bırakırken, dış ilişkilerde olduğu kadar iç ilişkilerde de hareketli günler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığını açıkladı. OHAL tekrar uzatılırken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na seçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığını açıkladı. Açıklamada harekatın sınırlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatıldığı ve harekatının adının ’Zeytin Dalı’ olduğu belirtildi. Devam eden operasyonun etkileri sürerken, medyada yer alan başlıklar incelendi. Medyada konu ile ilgili öne çıkan başlıklar; Türkiye’nin dört bir yanından operasyona verilen destekler, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve operasyonun ekonomi üzerindeki etkileri olarak belirlendi. Zeytin Dalı Harekatı, ay boyunca 132 bin 415 habere konu olarak siyasette en çok konuşulan konu başlıklarından biri oldu.

OHAL uzatıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal (OHAL) ilk olarak 21 Temmuz 2016’da ilan edilmişti. TBMM Genel Kurulu’nda OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri yapıldı. OHAL Tezkeresi’nin uzatılmasına dair AK Parti ve MHP’den ’’evet’’ oyu geldi. Böylece OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına karar verilerek ilan edildiği günden bu yana 6’ncı kez uzatılmış oldu. OHAL ay boyunca 34 bin 656 habere konu edildi. MHP 2019 seçimlerinde aday göstermeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısında MHP’nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyeceğini söyledi. Bahçeli, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yenikapı ruhuyla hareket ederek, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alacağını belitti. CHP kanadından ise bu durumun beklenen ’doğal kenetlenme’ olduğu yönünde açıklama gelirken, CHP olarak 2019 seçimlerine hazırlandıkları da belirtildi. MTM’nin hazırladığı rapora göre AK Parti MHP ittifakı 17 bin 609 haberde yer aldı.