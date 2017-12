Of'ta, İçişleri Bakanı Soylu'ya destek yürüyüşü

Selçuk BAŞAR/OF(Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Of İlçesi'nde, CHP'lilerin istifa çağrısı yaptığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek yürüyüşü düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun memleketi Trabzon'un Of ilçesinde yapılan yürüyüşe AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Belediye Meydanı'ndan ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen grup, Atatürk Bulvarı üzerinde toplandı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Of İlçe Başkanı Yüksel Yaşar, ülke olarak milli güvenlik açısından çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini belirtti. Yaşar, şöyle dedi:

"Bu dönemde İçişleri Bakanımız, Trabzon Milletvekilimiz Oflu hemşerimiz Süleyman Soylu'nun yanında olduğumuzu beyan ederek terörle mücadelenin kesintiye uğramadan devam etmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik her türlü saldırı ve iftiraların terör örgütlerinin işine geldiğini kaydeden vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu: