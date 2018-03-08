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Öğrencilerden Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 19:27 | Son Güncelleme

Belma Satır: - "Gençlerimiz bizim istikbalimiz. Biz onların gölgesinde büyüyeceğiz inşallah. Onlar ne kadar iyi yetişirse, ne kadar doğru bilgilerle donanırlarsa Türkiye'yi bugünkünden çok daha iyi yerlere getirecekler"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Çınarın Gölgesinde" projesine katılan, Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Satır, Mecliste gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, projeyi başlatan öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, "Gençlerimiz bizim istikbalimiz. Biz onların gölgesinde büyüyeceğiz inşallah. Onlar ne kadar iyi yetişirse, ne kadar doğru bilgilerle donanırlarsa Türkiye'yi bugünkünden çok daha iyi yerlere getirecekler." ifadesini kullandı.

Siyasiler ve yönetenler olarak üzerlerine düşen görevleri yapmak zorunda olduklarını belirten Satır, öğretmenler ile ailelerin de çocuklarına destek vermelerinin gereğine işaret etti.

"Okumak, kendisini yetiştirmek, bir insan için en önemli vazife." ifadesini kullanan Satır, proje ile adeta okuma seferberliğinin başlatıldığını bildirdi.

Bunun, toplumun her kesimine, her ilçeye ve köye yayılması temennisinde bulunan Satır, "Çok güzel bir proje. İnşallah örnek olur, Türkiye'nin bir çok yerinde okullarımızda, öğretmenlerimiz, okul aile birliklerimiz, velilerimiz, müdürlerimiz bu projeye destek verirler." diye konuştu.

Meclisin çalışmaları konusunda öğrencilere bilgi veren Satır, "İnşallah sizler zaman içerisinde buralara geleceksiniz, seçileceksiniz ve Türkiye'yi yönetenler olacaksınız. Ama ne kadar iyi yetişmiş, ne kadar donanımlı olursanız Türkiye'yi o kadar iyi yönetirsiniz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından, Satır ve öğrenciler, beş dakika boyunca kitap okudu.

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