"Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz"

BALIKESİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Öğretmenler, 24 Kasım'da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız." dedi.

Balıkesir Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan ve seçim otobüsüyle şehir merkezinde tur attıktan sonra mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine gelen İnce, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi, anılarını tazeledi. İnce, burada üniversite diploması ile transkriptini basın mensuplarına gösterdi.

Ardından Kuvayımilliye Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İnce, Balıkesir'de özelikle "eğitim" konusuna değineceğini belirtti. 4 yıllık üniversite bitirdiğini ifade eden İnce, cumhurbaşkanı olmak için de üniversite mezuniyetinin şart olduğunu söyledi. Kendisinin üniversite mezunu olduğunu kanıtladığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Miting öncesi okul arkadaşlarımla buluştum. Onlarla 18 yaşında çektirdiğimiz fotoğrafları 54 yaşında bir daha çektirdik. Tabi bazılarının 18 yaşında üniversite kantininde fotoğrafı olmayabilir onu bilemem ama ben gittiğim okuldan çıkış belgemi tekrar aldım. Herkesten bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki Cumhurbaşkanı olabilmen için en az 4 yıllık bir fakülteden mezun olman lazım. Yani 8 dönem okuman lazım. 8 dönem okuduğunu ispat etmen lazım. Birisi diyor ki 'Peygamberin diploması mı vardı?' Hazreti Peygamberin tabii ki diploması yoktu. Peki soruyu şöyle soralım Hazreti Peygamber 'Benim diplomam var.' dedi mi? Demedi. Biz var diye iddia etmiyoruz zaten."