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"Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Öğretmenler, 24 Kasım'da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız" - "Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız. Öğretmen alımında mülakatı kaldıracağız. Performans düzenlemesine son vereceğiz"

BALIKESİR (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Öğretmenler, 24 Kasım'da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız." dedi.

Balıkesir Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan ve seçim otobüsüyle şehir merkezinde tur attıktan sonra mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine gelen İnce, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi, anılarını tazeledi. İnce, burada üniversite diploması ile transkriptini basın mensuplarına gösterdi.

Ardından Kuvayımilliye Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İnce, Balıkesir'de özelikle "eğitim" konusuna değineceğini belirtti. 4 yıllık üniversite bitirdiğini ifade eden İnce, cumhurbaşkanı olmak için de üniversite mezuniyetinin şart olduğunu söyledi. Kendisinin üniversite mezunu olduğunu kanıtladığını vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

"Miting öncesi okul arkadaşlarımla buluştum. Onlarla 18 yaşında çektirdiğimiz fotoğrafları 54 yaşında bir daha çektirdik. Tabi bazılarının 18 yaşında üniversite kantininde fotoğrafı olmayabilir onu bilemem ama ben gittiğim okuldan çıkış belgemi tekrar aldım. Herkesten bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor ki Cumhurbaşkanı olabilmen için en az 4 yıllık bir fakülteden mezun olman lazım. Yani 8 dönem okuman lazım. 8 dönem okuduğunu ispat etmen lazım. Birisi diyor ki 'Peygamberin diploması mı vardı?' Hazreti Peygamberin tabii ki diploması yoktu. Peki soruyu şöyle soralım Hazreti Peygamber 'Benim diplomam var.' dedi mi? Demedi. Biz var diye iddia etmiyoruz zaten."

- "Eğitim, siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak"

Tarımı Şanlıurfa'da, sanayiyi Kocaeli'nde dış politikayı İzmir'de anlatacağını dile getiren İnce, eğitimi mezun olduğu Balıkesir'de anlatmak istediğini bildirdi.

İnce, eğitimle ilgili politikalarını 25 maddede sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın izni, milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda eğitimde yapacağımız 25 maddeyi anlatacağım. Eğitimde yapacaklarımız; Bir, hedefimiz başlangıcından itibaren bittiği yere kadar eğitimi parasız yapmak. İki, okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacaktır. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden hiç rahatsızlık duymam ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim, siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türleri arasında ayrım olmayacak. İmam hatip lisesi de fen lisesi de aynı muameleyi görecek. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Engelli çocuklarımız için bütün engelleri kaldıracağız."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, okulların açık olduğu günlerde öğrenci ve çalışanlara toplu taşımanın ücretsiz olacağına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taşımalı eğitim, birleştirilmiş sınıf uygulaması kalkacak. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Çocuklarımızı istemedikleri hiçbir okula göndermeyeceğiz. Öğretmenler, 24 Kasım'da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız. Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız. Öğretmen alımında mülakatı kaldıracağız. Performans düzenlemesine son vereceğiz. Öğrenciler, evlatlarım size sesleniyorum; size sözümdür, iki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs alacaksınız. Mezun olduğunuzda iş bulamazsanız 2 yıla kadar size kredileriniz ödenmeye devam edecek. YÖK'ü kaldıracağız. 10 bin öğrenciyi her yıl yurt dışına göndereceğiz. Kısacası eğitimi, parasız, bilimsel, laik hale getireceğiz. Bunları bir fizik öğretmeni olarak sözleşme olarak kabul etmenizi isterim."

İnce, eniştesi olduğu Balıkesir'in kendisinde yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Balıkesir, sizden bir şey istiyorum. Yüzde 50'nin üzerinde oy istiyorum. İki, ayrıca yüzde 10 enişte oyu istiyorum." dedi.

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24 haziran seçimleri Balıkesir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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