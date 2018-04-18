OHAL 3 ay daha uzatıldı

Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.
Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi.
Yapılan oylama sonucunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamanın ardından birleşime ara verdi.
Kanser Hastalığının Artmasına Neden Olan Sebepler İle Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmesine geçileceğini kaydeden Aydın, hükümetin yerinde olmaması ve Genel Kurulun gündeminde başka bir iş bulunmaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum