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OHAL 3 ay daha uzatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.

Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamanın ardından birleşime ara verdi.

Kanser Hastalığının Artmasına Neden Olan Sebepler İle Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmesine geçileceğini kaydeden Aydın, hükümetin yerinde olmaması ve Genel Kurulun gündeminde başka bir iş bulunmaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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