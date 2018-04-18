OHAL 3 ay daha uzatıldı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Türkiye'nin bekasına yönelik bu tehdit, tam anlamıyla bertaraf edinceye kadar OHAL'in uygulanmasının devam etmesi zaruridir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri sırasında şahsı adına söz aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce OHAL'e karşı söylemlerde bulunduğunu aktaran Tanrıkulu, kürsüden 2015 seçimlerinde AK Parti tarafından hazırlanan ve üzerinde "OHAL kalktı, baskılar bitti." ifadelerinin yer aldığı bir afişi gösterdi.

Bugün erken seçim kararı alındığını anımsatan Tanrıkulu, "OHAL koşullarında seçim kararı alıyorsunuz. Peki bu seçim, dürüst ve adil olacak mı? Her koşulda seçime gireceğiz, her koşulda halkımızın vicdanıyla ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama bu OHAL kararıyla dürüst ve adil olmayan bir seçim kararı alacaksınız ve bu meşru olmayan yöntem, süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sizin vasfınızla kara bir leke olarak kalacak." ifadelerini kullandı.