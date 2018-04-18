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OHAL 3 ay daha uzatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

AK Partili Cora: - "Türkiye'nin bekasına yönelik tehdit, tam anlamıyla bertaraf edinceye kadar OHAL'in uygulanmasının devam etmesi zaruridir" - CHP'li Tanrıkulu: - "Bu OHAL kararıyla dürüst ve adil olmayan bir seçim kararı alacaksınız ve bu meşru olmayan yöntem, süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sizin vasfınızla kara bir leke olarak kalacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Türkiye'nin bekasına yönelik bu tehdit, tam anlamıyla bertaraf edinceye kadar OHAL'in uygulanmasının devam etmesi zaruridir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri sırasında şahsı adına söz aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce OHAL'e karşı söylemlerde bulunduğunu aktaran Tanrıkulu, kürsüden 2015 seçimlerinde AK Parti tarafından hazırlanan ve üzerinde "OHAL kalktı, baskılar bitti." ifadelerinin yer aldığı bir afişi gösterdi.

Bugün erken seçim kararı alındığını anımsatan Tanrıkulu, "OHAL koşullarında seçim kararı alıyorsunuz. Peki bu seçim, dürüst ve adil olacak mı? Her koşulda seçime gireceğiz, her koşulda halkımızın vicdanıyla ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama bu OHAL kararıyla dürüst ve adil olmayan bir seçim kararı alacaksınız ve bu meşru olmayan yöntem, süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sizin vasfınızla kara bir leke olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Şahsı adına söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Çora da 15 Temmuz'da Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü belirterek, darbe girişiminin demokrasi, bayrak ve özgürlüklere karşı yapıldığını dile getirdi.

Darbe girişiminden sonra OHAL'in ilan edildiğini anımsatan Cora, darbe girişimi başarılı olsaydı ülkede sıkıyönetim ilan edileceğini kaydetti.

Darbenin püskürtülmesiyle demokrasinin kazandığını dile getiren Cora, terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünün altını çizdi.

OHAL'in birçok ülkede uygulandığını aktaran Cora, "OHAL, hukuki ve meşru bir yöntemdir. Bunun muhatabı terör örgütü ve onun iltisaklılarıdır. Milletimize hiçbir zararı yoktur. Türkiye'nin bekasına yönelik bu tehdit, tam anlamıyla bertaraf edinceye kadar, OHAL'in uygulanmasının devam etmesi zaruridir." dedi.

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