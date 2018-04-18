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OHAL 3 ay daha uzatılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: -"FETÖ mücadalesinde önemli adımlar atıldı ama daha yolun yarısında sayılırız" -"Kripto damar hala aktiftir. Bu şartlar altında 'OHAL kalksın' demek kripto damara göz kırpmaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "FETÖ mücadalede önemli adımlar atıldı ama daha yolun yarısında sayılırız." dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin sökülüp kökünün kazınması için OHAL'in kesin bir mecburiyet haline geldiğini ifade etti.

Olağanüstü tehditlerle mücadelenin, aynı derecede olağanüstü araç ve yöntemlerle başarıya ulaşabileceğini belirten Akçay, tehdit ve tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

Olağanüstü tehlikelerin olağan tedbirlerle engellenmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Akçay, "OHAL, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele etmek, 15 Temmuz'un yarattığı hasarı ortadan kaldırmak için yürütülen bir uygulamadır. OHAL'i, bireysel özgürlüklere, vatandaşlarımızın günlük hayatlarına ve işlerine karşı değerlendirmek yanlıştır. Eğer OHAL olmasaydı bu mücadelenin onda biri dahi yapılamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ mücadalesinde önemli adımlar atıldı ama daha yolun yarısında sayılırız." diyen Akçay, başta siyasiler ve bürokratlar olmak üzere herkese büyük sorumluluklar düştüğünü bildirdi.

FETÖ ve her türlü terör örgütüyle mücadeleye destek olduklarını aktaran Akçay, "Kripto damar hala aktiftir. Bu şartlar altında 'OHAL kalksın' demek kripto damara göz kırpmaktır. Bölgesel risk ve tehlikeler önlenmesi, önüne geçilmesi gittikçe zorlaşan, karmaşık bir yapıya bürünmektedir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un terörist bir girişim olduğunu belirten Akçay, "15 Temmuz ülkemize büyük ihanettir. Önümüzdeki zaman diliminde de devlete sızacak başka bir kadro, bir başka proje örgüt yeniden millete ölüm saçması diye gereken tedbirleri mutlaka almamız lazım." dedi.

MHP olarak tarihe, yaşanacak gelecek asırlarımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmek istediklerine dikkati çeken Akçay, "Bu darbe girişimini nasıl hep birlikte defettiysek, aynı direnci korumalıyız." diye konuştu.

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Erkan Akçay FETÖ genel kurul MHP OHAL

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