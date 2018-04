OHAL 3 ay daha uzatılıyor

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ortadoğu ülkelerinin on yıllardır adı konulmamış Olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirterek, "Hangisinde huzur, güven, istikrar, dünyayla yarışabilecek kriterler açısından bir insani gelişmişlik düzeyi var? Hiçbir şey yok. Demek ki bu politika Ortadoğu'ya huzur, barış getirmiyor." dedi.

Bilgen, bazı gazeteci ve yazarlara verilen hapis cezalarını da eleştirdi.

OHAL'in bir de dış politika boyutu olduğuna işaret eden Bilgen, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Raporu'nu açıkladığını anımsattı.

Bilgen, şöyle devam etti:

"Biz, Avrupa Birliği raporlarını, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemsiyoruz ama Avrupa ülkelerinin de bu konudaki ikircikli tavrını her seferinde eleştiriyoruz. Diyoruz ki 'siz Kopenhag kriterleri gibi evrensel hukuk değerlerini önemsiyor olsaydınız başka türlü davranırdınız'. Bunu her platformda söylüyoruz. Avrupa Birliği ilerleme raporunun OHAL ile ilgili değerlendirmesini görmezlikten geliyorsunuz, 'felanca örgütü, terör örgütü saydı mı, saymadı mı?' buna odaklanıp durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz. İlerleme raporu çok net. 'OHAL komisyonu etkin değil' diyor. Siz, 'hayır, etkin' diyorsanız, rakamları ortaya koyacaksınız. Bakıyorsunuz onbinlerce rakamın içerisinde yüzlü rakamlarda geri dönüş var. Ortadoğu'daki rejimlere bakın, bu ülkeler on yıllardır adı konulmamış OHAL ile yönetilen ülkelerdir. Hangisinde huzur, güven, istikrar, dünyayla yarışabilecek kriterler açısından bir insani gelişmişlik düzeyi var? Hiçbir şey yok. Demek ki bu politika Ortadoğu'ya huzur, barış getirmiyor."