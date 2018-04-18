OHAL 3 ay daha uzatılıyor

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ortadoğu ülkelerinin on yıllardır adı konulmamış Olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirterek, "Hangisinde huzur, güven, istikrar, dünyayla yarışabilecek kriterler açısından bir insani gelişmişlik düzeyi var? Hiçbir şey yok. Demek ki bu politika Ortadoğu'ya huzur, barış getirmiyor." dedi.

Bilgen, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinde grubu adına söz aldı.

Ayhan Bilgen, FETÖ soruşturmaları kapsamında yargı süreci tamamlanarak beraat eden ya da hakkında takipsizlik kararı verilenlerin hiçbir yerde işe giremediğini öne sürdü.

Ankara'da 1 Mayıs etkinliklerinin Ankara Valiliği tarafından yasaklandığını ifade eden Bilgen, "1 Mayıs resmi tatildir ve bunu da siz yaptınız. Valilik, hiçbir ciddi bilgi, istihbarat, somut gerekçe açıklama ihtiyacı duymadan bir demokratik etkinliği kullanmayı iptal edebiliyorsa nasıl kalkıp siz, 'OHAL toplumu ilgilendirmiyor, masum, suçsuz insanları ilgilendirmiyor, sadece terörle, suçla mücadele ediyoruz' diyorsunuz?" diye konuştu.