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OHAL 3 ay daha uzatılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

HDP Kars Milletvekili Bilgen: - "Ortadoğu'daki rejimlere bakın, bu ülkeler on yıllardır adı konulmamış OHAL ile yönetilen ülkelerdir. Hangisinde huzur, güven, istikrar, dünyayla yarışabilecek kriterler açısından bir insani gelişmişlik düzeyi var?" - "Demek ki bu politika Ortadoğu'ya huzur, barış getirmiyor"

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ortadoğu ülkelerinin on yıllardır adı konulmamış Olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirterek, "Hangisinde huzur, güven, istikrar, dünyayla yarışabilecek kriterler açısından bir insani gelişmişlik düzeyi var? Hiçbir şey yok. Demek ki bu politika Ortadoğu'ya huzur, barış getirmiyor." dedi.

Bilgen, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinde grubu adına söz aldı.

Ayhan Bilgen, FETÖ soruşturmaları kapsamında yargı süreci tamamlanarak beraat eden ya da hakkında takipsizlik kararı verilenlerin hiçbir yerde işe giremediğini öne sürdü.

Ankara'da 1 Mayıs etkinliklerinin Ankara Valiliği tarafından yasaklandığını ifade eden Bilgen, "1 Mayıs resmi tatildir ve bunu da siz yaptınız. Valilik, hiçbir ciddi bilgi, istihbarat, somut gerekçe açıklama ihtiyacı duymadan bir demokratik etkinliği kullanmayı iptal edebiliyorsa nasıl kalkıp siz, 'OHAL toplumu ilgilendirmiyor, masum, suçsuz insanları ilgilendirmiyor, sadece terörle, suçla mücadele ediyoruz' diyorsunuz?" diye konuştu.

Bilgen, bazı gazeteci ve yazarlara verilen hapis cezalarını da eleştirdi.

OHAL'in bir de dış politika boyutu olduğuna işaret eden Bilgen, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Raporu'nu açıkladığını anımsattı.

Bilgen, şöyle devam etti:

"Biz, Avrupa Birliği raporlarını, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemsiyoruz ama Avrupa ülkelerinin de bu konudaki ikircikli tavrını her seferinde eleştiriyoruz. Diyoruz ki 'siz Kopenhag kriterleri gibi evrensel hukuk değerlerini önemsiyor olsaydınız başka türlü davranırdınız'. Bunu her platformda söylüyoruz. Avrupa Birliği ilerleme raporunun OHAL ile ilgili değerlendirmesini görmezlikten geliyorsunuz, 'felanca örgütü, terör örgütü saydı mı, saymadı mı?' buna odaklanıp durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz. İlerleme raporu çok net. 'OHAL komisyonu etkin değil' diyor. Siz, 'hayır, etkin' diyorsanız, rakamları ortaya koyacaksınız. Bakıyorsunuz onbinlerce rakamın içerisinde yüzlü rakamlarda geri dönüş var. Ortadoğu'daki rejimlere bakın, bu ülkeler on yıllardır adı konulmamış OHAL ile yönetilen ülkelerdir. Hangisinde huzur, güven, istikrar, dünyayla yarışabilecek kriterler açısından bir insani gelişmişlik düzeyi var? Hiçbir şey yok. Demek ki bu politika Ortadoğu'ya huzur, barış getirmiyor."

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Ayhan Bilgen OHAL TBMM Genel Kurulu

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