OHAL 3 ay daha uzatılıyor

"OHAL görüşmeleri sürüyorken erken seçim kararı alındı. Hayırlı olsun. Bizim açımızdan hiçbir mahsuru yok. 94 yıllık bir partiyiz, seçim tarihi ne zaman olursa olsun hazırlıklı bir partiyiz. Dolayısıyla bu seçim mutlaka Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasına evrilecektir. Umut ediyorum ki bugün parlamento özellikle AK Parti Grubu olağanüstü hal koşullarında seçime gitmeyi içine sindirmeyecek ve olağanüstü hal bugünkü oylama ile sonlandırılacaktır."

Bingöl, ancak iktidarın bu birliktelik ile gerekli yasal düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirmek yerine OHAL ilan etmeyi tercih ettiğini ve bunu yalnızca FETÖ ile mücadelede değil, kendisine muhalif tüm kesimleri susturmada kullandığını ileri sürdü.

OHAL sürerken hükümet yetkililerin ve bakanların kendilerine bağlı kurumlarda FETÖ mensuplarını temizlendiğine ilişkin açıklamalar yaptıklarını ifade eden Bingöl, şöyle devam etti:

"Bütün kurumlardan darbeciler temizlendiyse hele hele Adalet ve Kalkınma Partisi kendi teşkilatlarında da Fethullahçıları temizlemişken yeniden OHAL'i uzatmaya niçin gerek duyuluyor? Olayın başka bir yönü var, o da şu; eğer AK Parti teşkilatlarında ve diğer kuruluşlarda Fethullahçılar temizlenmişse kimdir bu Fethullahçılar? Ve bunlar ile ilgili ne yapıldı? Türkiye'yi böyle bir darbe sürecine iten o Fethullahçılar Adalet ve Kalkınma Partisinin teşkilatlarına geniş bir şekilde sızmışsa ki bu sızma değil, çünkü sızma üç kişiyle, beş kişiyle olur, binlerce, on binlerce sızma olmaz. Bunlar yerleşti. Bu yerleşenler OHAL koşullarında hesap veriyorlar, versinler. Yerleşenler hesap veriyor da yerleştirenler ne zaman hesap verecek? Yerleştirenler piyasada yok. Bu işin siyasi ayağı ortaya çıkmıyor."