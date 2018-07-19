HABER

OHAL bitti, sakal gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

OHAL'in ilanını sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine Mecliste sakallarını kestirdi

OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.

TBMM'deki berber salonuna beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle gelen Atıcı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Atıcı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek bulunmadığını, devletin güçlü olduğunu, teröristlerle hukuk içinde kalarak OHAL ilan edilmeden de mücadele edileceğini söylediklerini anımsattı.

Atıcı, AK Parti Hükümeti'nin, darbe girişimini fırsata çevirerek, OHAL ile ilgili olmayan, anayasaya aykırı bir çok düzenleme yaptığını savundu.

-"Sakalımın her teliyle, her gün mücadele ettim"

Atıcı, "Ben de o günden bugüne kadar OHAL uygulamasıyla sakalımın her teliyle, her gün mücadele ettim, bugüne kadar geldik. OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla uzattığım sakalım, her gün, her yerde konu oldu. Bir noktada amacına ulaştı ve Türkiye, her gün OHAL'i hatırladı, OHAL'in kötülüklerini bir kez daha anımsamış oldu." diye konuştu.

Atıcı, bildiği kadarıyla parlamento tarihinde en uzun siyasi eylemi yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım, OHAL bu kadar uzun sürmeseydi. 'Bir tane KHK çıkaracağız' denilmesinden sonra 36 KHK çıkarıldı. Gerçekten OHAL kaldırılmadı; getirilen kanun teklifiyle OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirildi. OHAL o kadar çok suistimal edildi ve o kadar çok hükümetin hoşuna gitti ki 'kardeşim 3 ayda bir ne uzatıyorsunuz, 3 yıllığına uzatın bu işten kurtulalım' dediler. AKP, 2 yıl boyunca kendine muhalif olan herkesi bu OHAL süresince yok etmeye çalıştı, artakalanları da bundan sonraki 3 yıl içinde yok etmeyi planlıyor.

2 yıl uzun, zor geçti. Hele hele Mersin gibi bir yerde sakal uzatma eylemi, beni çok yordu ama onurla verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Benim yaptığım barışçıl bir eylem, kimseye zararı yok. Sakalım şimdi 31 santimetre. Belki hatıra olarak saklarım. Kızım, ısrarla sakalımdan bir tutam istiyor."

Atıcı, sakalından dolayı kendisine "OHAL baba", "OHAL dede" denildiğini, Karl Marx'tan Gandalf karakterine kadar geniş yelpazede benzetmeler yapıldığını anlattı. Atıcı, bu iki yılla ilgili bir kitap hazırlığında olduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Atıcı, berber salonuna geçerek, 2 yıl boyunca uzattığı sakalını kestirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Atıcı'nın OHAL'e karşı pasif bir direniş örneği gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk anlarda bunun ne demek olduğunu çok hızlı kavramadık ama ne kadar zor ve özveri gerektiren bir eylem olduğunu, her OHAL uzatılışında şahit olduk. OHAL eğer 5 yıl sürse, hocam bu işten 5 yıl vazgeçmeyecekti. Dün gece itibariyle Türkiye OHAL'den, hocam sakallarından kurtuldu. İktidar partisi, OHAL'i kalıcılaştırmak için yeni bir çaba içinde."

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayıCHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kestiCHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytuğ Atıcı OHAL protesto

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.