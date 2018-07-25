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"OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: "OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık." dedi.

Çalık, Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi.

Seçimlerin hemen ardından vatandaşlara taahhüt ettikleri sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini kaydeden Öznur Çalık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletvekillerinin yemininin ardından yeni sistemde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Çalık, ülkenin geçmişten beri hükümet kurmak için yaşanılan zaman kayıplarını ortadan kaldırdıklarını aktararak, "Bütün bakanlarımızın hikayelerine baktığımızda, her biri kendi alanında başarı hikayeleri olan kişiler. İnanıyorum ki onlar başarılarını Türkiye'nin başarısına dönüştürecekler. Etkin, hızlı, güvenilir bir Türkiye için hizmetlere ve icraatlara imza atacaklar." diye konuştu.

OHAL'in seçimlerden sonra kaldırılacağını söylediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Öznur Çalık, şöyle konuştu:

"OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık. Meclisimizden bugün özellikle OHAL'in kaldırılmasından sonra hem yargıya hem de güvenlik güçlerine gerekli yetkinin verilmesiyle birlikte, toplantı ve gösteriler konusunda sağlıklı ve güvenli demokratik hakların aranabileceği ortamların tesis edilmesi için düzenlememizi geçirdik. OHAL kaldırıldı ama biz terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."

Çalık, gençlerin seçimlerden önce kendilerinden bedelli askerlik talebi olduğunu belirterek, bu imkanın teklifini de TBMM'ye getirdiklerini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payını getireceklerini de kaydeden Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte verdikleri sözleri hemen hayata geçirebildiklerini ifade etti.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, çalışmaları hakkına bilgi verdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık bedelli askerlik Malatya OHAL

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