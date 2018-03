"OHAL kaldırılsın diyenleri anlamıyorum"

Soylu, siyaset akademisi dersleri için gereken her malzemenin bulunduğu Hakkari'nin özellikli bir şehir olduğunun altını çizerek "Çünkü siyaset, çok farklı boyut ve türlere sahiptir ve bunların hepsini bir arada görebileceğiniz çok az şehir mevcuttur." diye konuştu.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'nin hem güney sınırının altında, hem de Afrika'da, haritalar üzerinde cetvelle çizilmiş sınırlarla ülkelerin belirlendiğini, şu anda cetvelle çizilmiş sınırların hemen hepsinde rahatsızlık ve çatışmanın olduğunu belirten Soylu, diğer yerleri cetvelle çizenlerin büyük bir elmas olduğu için Türkiye'nin işini sonraya bıraktıklarını, gelişigüzel kesemediklerini vurguladı.

- "Küresel terör kavramıyla karşı karşıyayız"

Soylu, dün YPG/PKK'lı teröristleri kendi başkanlık saraylarında ağırlayan Fransa'nın, diğer ülkelerin büyük elması (Türkiye) kendi çıkarlarına göre paylaşmaya, yontmaya kalktıklarını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok şükür, gazi ve şehitlerimiz sayesinde bu mücadelede başarılı olamadılar. Yine aynı coğrafyadayız. Yine bir paylaşım sorunu var ama kimse ifade edemiyor. Birileri, buraya tırnaklarıyla tutunmaya çalışıyor. Tabii ki yüz yıl önceki aktörlerden, taktiklerden birtakım değişiklikler olması doğaldır. İşte bugün küresel terör diye bir kavramla karşı karşıyayız. Ülkeler arası doğrudan savaşın yıkıcılığını azaltan, daha doğrusu savaşın maliyetini ülkelerin resmi ekonomilerinden masum insanların canına ve malına yıkmaya yarayan bir aygıt. Ülkeler doğrudan savaşmıyor, savaşmak istediği ülkenin başına bir terör örgütü musallat ediyor, ona silah, para veriyor ve mücadeleyi sürdürüyor. Ona nasıl medyayı yöneteceğini öğretiyor. Güney sınırımızın altında yaşananlara dikkat edin. DEAŞ gelir, işgal eder. Sivil vatandaşlar göç eder. Sonrasında DEAŞ'la mücadele bahanesiyle ABD gelir, bombalar, taş üstünde taş bırakmaz. Sonrasında DEAŞ'tan boşalan yerlere PKK-YPG unsurları yerleşir. Bir değiş tokuş yaparak nüfus dengelerini değiştirmeye, mümkünse buraya bir tampon devletçik yerleştirmeye çalışıyorlar. Dertleri millet değildir. Dertleri, böl, parçala, idare et, istismar et, sonra da kullan at. Biz kullanıp atılacak bir millet değiliz. Aşağıya İsrail'i yerleştirmişlerdi. Yukarıda da bu yeni tampon devletle beraber Ortadoğu'nun içine iki bölen yerleştirmek istiyorlar. Böylece ticaret, petrol, enerji yolları, İslam kontrol edilecek ve tabii bunlarla birlikte Türkiye kontrol edilecek."