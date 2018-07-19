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OHAL kalktı; Aytuğ Atıcı 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'i protesto için 2 yıldır uzattığı sakallarını, OHAL'in kaldırılması nedeniyle Meclis berberinde kestirdi.  CHP'nin 24, 25 ve 26'ncı dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'i protesto etmek amacıyla 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirmek için CHP Grup başkanvekili Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleriyle birlikte TBMM berberine geldi.

OHAL kalktı; Aytuğ Atıcı 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirdi

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'i protesto için 2 yıldır uzattığı sakallarını, OHAL'in kaldırılması nedeniyle Meclis berberinde kestirdi.
CHP'nin 24, 25 ve 26'ncı dönem Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'i protesto etmek amacıyla 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirmek için CHP Grup başkanvekili Özgür Özel ve bazı CHP milletvekilleriyle birlikte TBMM berberine geldi. OHAL'in tekrar uzatılmaması üzerine sakallarını kesmeye karar verdiğini söyleyen Aytuğ Atıcı, bunun zorlu bir süreç olduğunu söyledi. İki yılda sakallarının 31 santimetre uzadığını kaydeden Aytuğ Atıcı, kendisine 'Noel Baba', 'OHAL Dede' gibi isimlerin takıldığını anımsattı. Atıcı, OHAL döneminde anayasaya aykırı uygulamaların yapıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:
"Tam 729 gün geçti. Sakalımın her teliyle her gün mücadele ettim, bugüne geldim, sakalım her gün her yerde konu oldu, amacına ulaştı. Parlamento tarihinin en uzun siyasi eylemini yapmış olduk, keşke bu rekorun sahibi olmasaydım. Bugün 19 Temmuz, dün gece OHAL sona erdi ve uzatılmadı. Haliyle kaldırıldı. Seviniyor muyuz? Hayır. OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getiriliyor. O kadar hükümetin hoşuna gitti ki ‘3 ayda bir ne uğraşıyoruz, 3 yıllığına uzatalım’ dediler.”
Aytuğ Atıcı, berberde sakallarını kestirirken, "2 yıl uzun ve zor geçti. Hele Mersin'de sakal uzatma beni çok yordu ama onurla sözümü tuttum. Bu süreçte milletvekili arkadaşlarım destek oldu. Tüylerin de uzama sınırı vardır. En son 31 santim uzadı, sonra da uzamadi. İnsan organının gitmesi gibi. Bayram tıraşları da olacağız inşallah. Dost olduk. 2 yıl oldu. İnsan eskilerini bile kesip atamıyor. İlk kez bu kadar uzun sakal tıraşı oluyorum. Bir tutamını saklayabilirim. Hatıra olarak bir tutam saklayabilirim. Kızım bir tutam istiyor. Rüyasında 5 kere gördü sakallarımın kesildiğini. Karl Marx'tan tutun da Gundolf'a kadar isimler takıldı.
Acı tatlı olayları da küçük kitap olarak hazırlayıp belki paylaşmaya çalışacağım" diye konuştu.

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OHAL kalktı; Aytuğ Atıcı 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirdiOHAL kalktı; Aytuğ Atıcı 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirdiOHAL kalktı; Aytuğ Atıcı 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirdiOHAL kalktı; Aytuğ Atıcı 2 yıldır uzattığı sakallarını kestirdi

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