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OHAL Komisyonuna başvurular 5 Eylül'de sone erecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem yapılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, elektronik ortamdaki başvurularına ilişkin evrak teslim ve "başvuru alındı" belgesi düzenleme işlemi, 5 Eylül günü mesai bitiminde sona erecek.

​Başvuru işlemi, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname KHK OHAL Olağanüstü Hal

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