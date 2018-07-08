OHAL Komisyonuna başvurular 5 Eylül'de sone erecek

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.
Komisyondan yapılan açıklamaya göre, 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem yapılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, elektronik ortamdaki başvurularına ilişkin evrak teslim ve "başvuru alındı" belgesi düzenleme işlemi, 5 Eylül günü mesai bitiminde sona erecek.
Başvuru işlemi, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile gerçekleştirilecek.
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