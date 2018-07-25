"OHAL rejimi kalıcı bir hale getirilmek isteniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Mecliste görüşülen yeni güvenlik yasası ile tıpkı Erdoğan'ın itiraf ettiği gibi ülkemizde OHAL rejimi artık kalıcı bir hale getirilmek istenmektedir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, TBMM'de görüşülen güvenlik yasasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında gerektiğinde OHAL'in tekrar ilan edilebileceğini söylediğini ileri süren Ağbaba, TBMM'de görüşülen yeni güvenlik yasasına tepki gösterdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yeni güvenlik yasası ile tıpkı Erdoğan'ın itiraf ettiği gibi ülkemizde OHAL rejimi artık kalıcı bir hale getirilmek istenmektedir. Valilere verilen bu yetkilerin tek bir anlamı vardır oda ülkenin sürekli bir OHAL rejimi altında yönetilmesidir. Anayasal demokratik bir hak olan gösteri ve toplantı hakkı yeni dönemde adeta birer suç unsuru olarak gösterilmek istenmektedir. Yeni yasaya göre açık alanlarda düzenlenmek istenen toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar yapılabilecektir. Yasa ile gözaltı süreleri 12 güne çıkartılırken, haklarında soruşturma başlatılan kişilerin eşleri ve çocukları da gözetim altında tutulacak, haklarında bilgi ve belge toplanacaktır. Bu şekilde yeni rejim de toplum adeta birer gözetim toplumuna dönüşecek, ülke tek adam eliyle göz hapsine alınacaktır. Korku ve baskı rejimi gündelik olağan bir hale gelecek, gerektiğinde insanlar her türlü tehditle sindirilmeye çalışılacaktır."

