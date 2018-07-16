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OHAL sonrası için yeni düzenleme (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

ANKARA (DHA) - OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

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