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OHAL, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Olağanüstü Halin 7. kez uzatılması kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

IHAAW175631-SIY/18-04-2018 - OHAL, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 18.04.2018 17:56:31 TSI NNNN

IHAAW175631-SIY/18-04-2018

- OHAL, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Olağanüstü Halin 7. kez uzatılması kabul edildi.

18.04.2018 17:56:31 TSI
NNNN

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