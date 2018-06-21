Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL uygulamasına ilişkin, "Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine bir takım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da sizler çok iyi biliyorsunuz ki, bu OHAL terörün belini kırmak içindi. Allah'a hamdolsun, terörün de belini kırdık." dedi.

Tüfenkci, Akçadağ ilçesinin Bahri Mahallesi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kendilerine şehitlerin emaneti olan vatan için sonuna kadar terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bazılarının terörle iş birliği yapabildiğini anlatan Bakan Tüfenkci, bazılarının ise terörü kınamaktan çekindiklerini söyledi.

Kendilerinin milletle beraber yürüdüğüne değinen Tüfenkci, "Biz milletin ferasetine güveniyoruz ve inanıyoruz. Onun için 24 Haziran seçimleri bir hesaplaşma seçimleri asla olmamalı. Kiminle hesaplaşacağız veya kime kızıp neyi feda edeceğiz. Bu noktada hepimizin çok iyi düşünmesi lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda 3,5 kat büyüdüğünü vurgulayan Tüfenkci, 24 Haziran'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan seçilmesi ve AK Parti'nin Mecliste çoğunluk sağladığı takdirde 2023'e kadar Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceklerinin altını çizdi.