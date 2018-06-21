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"OHAL terörün belini kırmak içindi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine bir takım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da sizler çok iyi biliyorsunuz ki bu OHAL terörün belini kırmak içindi. Allah'a hamdolsun, terörün de belini kırdık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL uygulamasına ilişkin, "Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine bir takım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da sizler çok iyi biliyorsunuz ki, bu OHAL terörün belini kırmak içindi. Allah'a hamdolsun, terörün de belini kırdık." dedi.

Tüfenkci, Akçadağ ilçesinin Bahri Mahallesi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kendilerine şehitlerin emaneti olan vatan için sonuna kadar terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Bazılarının terörle iş birliği yapabildiğini anlatan Bakan Tüfenkci, bazılarının ise terörü kınamaktan çekindiklerini söyledi.

Kendilerinin milletle beraber yürüdüğüne değinen Tüfenkci, "Biz milletin ferasetine güveniyoruz ve inanıyoruz. Onun için 24 Haziran seçimleri bir hesaplaşma seçimleri asla olmamalı. Kiminle hesaplaşacağız veya kime kızıp neyi feda edeceğiz. Bu noktada hepimizin çok iyi düşünmesi lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda 3,5 kat büyüdüğünü vurgulayan Tüfenkci, 24 Haziran'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan seçilmesi ve AK Parti'nin Mecliste çoğunluk sağladığı takdirde 2023'e kadar Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceklerinin altını çizdi.

Tüfenkci, yeni bir temel attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu temelin sağlam olması sizlerin elinde. Eğer sizler güçlü bir hükümet ve Meclis oluşturursanız, temeller sağlam yükselir. Birinden birisi eksik olursa o temellerde arıza olur dolayısıyla sistem arızalanabilir. Onun için sizin bir oyunuz yarınlarımızı belirleyecek. Sizin bir oyunuz gençlerimize iş, aş olarak dönecek. Sizin bir oyunuz kadın istihdamını arttıracak, gençlerimizin özellikle daha sağlıklı eğitim almasını sağlayacak. Onun için bir oyunuz çok önemli. Sizlerden 24 Haziran'da sandıklara giderek demokratik hakkınızı kullanmanızı istiyorum."

- "OHAL, 24 Haziran'dan sonra tekrar gözden geçirilecek"

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimin ardından Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini hatırlatan Bülent Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine bir takım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da, sizler çok iyi biliyorsunuz ki, bu OHAL terörün belini kırmak içindi. Allah'a hamdolsun, terörün de belini kırdık. Şimdi Kandil'e de inşallah gireceğiz. Mümbiç'te de askerlerimiz devriye görevine başladı. Bütün bunları niye sayıyorum? Sınırımızda terör koridoru oluşturmaya çalışanlara vermiş olduğumuz cevap. Allah'a hamdolsun, terör koridorunu da oluşturamadılar. Olağanüstü hal de inşallah 24 Haziran'dan sonra tekrardan gözden geçirilecek ve muhtemelen gerek kalmadığı tespit edilirse ortadan kaldırılacak."

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- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya OHAL

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