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OHAL tezkeresi TBMM’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM’ye sunuldu.OHAL’in 7.

Olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM’ye sunuldu.
OHAL’in 7. kez uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM’ye sunuldu. OHAL uzatılması 7. kez TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

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