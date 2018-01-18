OHAL uzatma tezkeresi Meclis'te 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- OLAĞANÜSTÜ Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'ye gönderildi.
OHAL'in 19 Ocak saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'ye gönderildi.
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