OHAL'in uzatılması tartışmaları

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır." dedi.
Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü hal (OHAL) uzatılmasına ilişkin tezkerenin bugün TBMM'de görüşüleceğini belirterek, partisinin, OHAL'e gerek olmadığını ve demokrasinin güçlendirilmesiyle darbecilere karşı çıkılabileceğini daha önce de dile getirdiğini anımsattı.
Sezgin Tanrıkulu, "OHAL, 21 aydır devam ediyor, muhtemelen 3 ay daha uzatılacak ve Türkiye erken seçime OHAL şartlarında gidecek. Bunu özgürlükler, adalet ve demokrasi bakımından kabul etmek mümkün değil." ifadesini kullandı.
Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi OHAL'siz aldı, 14 yıl bu şekilde yönetti. Şimdi 2 yıldır da Türkiye'yi bir baskı, zulüm rejiminin adı olan ve ona dönüşen OHAL rejimiyle yönetmek istiyor." iddiasında bulundu.
Anayasa Mahkemesinin ise Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına, her konuda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi vererek, OHAL rejiminin faillerinden biri olduğunu ileri süren Tanrıkulu, AB ilerleme raporunun da OHAL'in, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından nasıl anlaşıldığını çok iyi ortaya koyduğunu vurguladı.
Tanrıkulu, "OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır. Ama her şeye rağmen biz ana muhalefet partisi olarak seçim konusunda da iddialıyız. Üzerimize düşen ne varsa bunu da yapacağız. Halkımız umudunu yitirmesin." diye konuştu.
Erken seçim ve CHP'nin göstereceği adaylara ilişkin soruya ise Tanrıkulu, "CHP, her koşulda seçime hazırdır. Kendi içerisinde de yine her zaman olduğu gibi demokratik, çoğulcu mekanizmaları devreye sokacaktır." yanıtını verdi.
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