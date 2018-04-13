"OHAL'in uzatılmasını destekleyeceğiz"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılmasını MHP olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacıdır bu." dedi.

Usta, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi üyelerini, MHP Grup Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Kabulde konuşan Usta, Suriye meselesinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı harekatlarında niye orada olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu harekatların temelinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, ülkeye huzur getirmek, bu ülkeden kaynaklı terörü kurutmak ve soydaşların haklarının korunması amacının bulunduğunu vurgulayan Usta, operasyonların amacına ulaşmasının ardından Türkiye'nin Suriye'den çekileceğini söyledi.

Suriye'deki Türkmenlerin hak ve çıkarları ile statülerinin korunmasının gereğine işaret eden Usta, bu konuda Türkiye'nin hassas olacağının altını çizdi.