HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Oktay Vural ve Kenan Tanrıkulu gitti, İzmir dışından aday geldi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

MHP İZMİR LİSTESİ SON ANDA DEĞİŞTİ MHP İzmir Milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmede önce değiştirildi.

Oktay Vural ve Kenan Tanrıkulu gitti, İzmir dışından aday geldi (2)

MHP İZMİR LİSTESİ SON ANDA DEĞİŞTİ
MHP İzmir Milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmede önce değiştirildi. İzmir 2'nci bölge 4'üncü sırada yer alan Murat Koç, listede 11'inci sıraya yazılınca adaylıktan çekildi. Bunun üzerine listeye Koç'un yerine Yüksel Güven yazıldı. MHP'li Koç ise işlerinden dolayı izin istediğini belirterek, "Partimizin, teşkilatımın emrindeyim. Ülkeme hizmet etmeye devam ediyorum. Aday değilim. Ama çalışmalarım sürecek" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Aday adaylığını işaret diliyle açıkladıAday adaylığını işaret diliyle açıkladı
MHP'nin aday listesi YSK'ya sunulduMHP'nin aday listesi YSK'ya sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.