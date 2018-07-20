Olağanüstü kurultayda yerel seçim faktörü

BARIŞ GÜNDOĞAN - "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 564 imzaya ulaştığı belirtilirken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılması konusunda belirleyici faktörün, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler olacağı belirtiliyor.,

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 4 günde imza veren delege sayısını 564 olarak açıkladı. Tüzün, yeterli olan 625 sayısını önümüzdeki hafta içinde toplayacaklarını ileri sürse de CHP Genel Merkezi ise imza veren delegelerin sayısının 400'lerde olduğunu belirtiyor. Genel merkez imza sayısının 470-480 arasında kalacağını savunuyor.

Kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmayacağında ise gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin en etkili faktör olacağı ifade ediliyor.

Delegeler üzerinde etkili olduğu bilinen belediye başkanlarının "koltuklarını kaybetmemek" için "imza kozunu" kullandığı parti kulislerine yansıyor. Şu ana kadar sessiz kalan çoğu belediye başkanının, genel merkezden teyit beklediği ileri sürülüyor.