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Olağanüstü kurultayda yerel seçim faktörü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 564 imzaya ulaştığı açıklanırken kurultay için yeterli imzanın toplanmasında belirleyici faktörün, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler olacağı belirtiliyor - CHP Genel Merkezi, imza veren delegelerin 400'lerde olduğunu belirterek sayının 470-480 arasında kalacağını savunuyor - Delegeler üzerinde etkili olduğu bilinen belediye başkanlarının "koltuklarını kaybetmemek" için "imza kozunu" kullandığı parti kulislerine yansıyor - CHP Genel Merkezi'nin hem belediye başkanlarını hem de delegeleri "sıkı markaja" aldığı konuşulurken, olağanüstü kurultay isteyenlerin, özellikle yeniden aday gösterilmeyeceği düşünülen belediye başkanlarına yöneldiği belirtiliyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 564 imzaya ulaştığı belirtilirken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılması konusunda belirleyici faktörün, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler olacağı belirtiliyor.,

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 4 günde imza veren delege sayısını 564 olarak açıkladı. Tüzün, yeterli olan 625 sayısını önümüzdeki hafta içinde toplayacaklarını ileri sürse de CHP Genel Merkezi ise imza veren delegelerin sayısının 400'lerde olduğunu belirtiyor. Genel merkez imza sayısının 470-480 arasında kalacağını savunuyor.

Kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmayacağında ise gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerin en etkili faktör olacağı ifade ediliyor.

Delegeler üzerinde etkili olduğu bilinen belediye başkanlarının "koltuklarını kaybetmemek" için "imza kozunu" kullandığı parti kulislerine yansıyor. Şu ana kadar sessiz kalan çoğu belediye başkanının, genel merkezden teyit beklediği ileri sürülüyor.

CHP Genel Merkezinin hem belediye başkanlarını hem de delegeleri "sıkı markaja" aldığı konuşulurken, olağanüstü kurultay isteyenlerin ise özellikle yeniden aday gösterilmeyeceği düşünülen belediye başkanlarına yöneldiği belirtiliyor.

- Kocaoğlu "değişim", Taşdelen "devam" dedi

Parti içinde etkili olduğu bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "değişim" açıklaması yaparken, genel merkeze yakın kulislerde Koacoğlu'nun yeniden aday gösterilmeyeceği ve bu nedenle böyle bir açıklamada bulunduğu iddia edildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise birkaç gün önce Genel Merkeze desteğini açıkladı. Dün de Çankaya Belediye Meclisinden 24 üye "Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" açıklamasında bulundu.

- İmza sürecinde ilk 5 gün tamamlanıyor

CHP Tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle harekete geçenler pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlattılar. İmza sürecinde ilk 5 gün bugün tamamlanıyor. Buna göre imzaların toplanması için 10 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

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