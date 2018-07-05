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"Olağanüstü kurultayı istemek başkaldırıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: - "(Parti içindeki olağanüstü kurultay çağrıları) Yerel seçim öncesi bunu talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir" - "(Aziz Kocaoğlu'nun değişim açıklaması) Herhalde yerel yönetimlere yönelik bir hesabı olduğunu düşünüyorum. Bugün ki genel merkez yapısının kendisi 3 dönemdir bu işi yapıyor 4. dönem kendisine şans vermeyeceğini düşünmüş olabilir" - "Ben 36 yıldır siyasetin içindeyim 8 genel başkan gördüm. Bir genel başkan değiştiğinde partinin iktidar olduğunu da 36 yıldır görmedim"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, parti içindeki olağanüstü kurultay çağrılarına ilişkin, "Yerel seçim öncesi bunu talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir." dedi.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin kurumsal bir parti olduğunu, olağanüstü kurultay kararını partinin belli kurumları tarafından alınabileceğini belirtti.

- "Başkaldırı hareketi"

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olurken söylediği "parti genel başkanlığına aday olmayacağım" sözlerinin bugün tartışılır duruma geldiğine dikkati çeken Bayır, şöyle devam etti:

"Parti de bir değişim söz konusuysa bunu partinin kurumları 9 ay sonra yapılacak yerel seçimler geçer geçmez masaya yatırıp değerlendirmeye alabilir. Yerel seçim öncesi kurultayı talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir. Bunu doğru bulmam yeni küskünler yaratır ve bize 4 ay kaybettirir."

Bayır, CHP'de bir genel başkanlık sorunun olmadığını ama genel başkan yardımcılarının daha çok sahadan gelen isimlerden oluşmasını istedi.

Partide değişimi isteyen az sayıda bir kesimin olduğunu aktaran Bayır, "Bu kesim yıllardır CHP'ye oy vermiş. CHP kimliğinde kurultay delegesi değil, sadece genel başkan değiştiğinde iktidar olacağına inanan bir kesim. Ben 36 yıldır siyasetin içindeyim 8 genel başkan gördüm. Bir genel başkan değiştiğinde partinin iktidar olduğunu da 36 yıldır görmedim." ifadesini kullandı.

- "Kocaoğlu'nun yerel yönetim hesabı var"

Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı değişim açıklamasını ise "şık" bulmadığını belirtti.

"Partiyi yöneten belediye başkanları olmamalı" diyen Bayır, "Benim kişisel düşüncem herhalde yerel yönetimlere yönelik bir hesabı olduğunu düşünüyorum. Bugün ki genel merkez yapısının kendisi 3 dönemdir bu işi yapıyor 4. dönem kendisine şans vermeyeceğini düşünmüş olabilir. Saygı duymak lazım. Elbette herkes için bu işin bir finali var." dedi.

Seçim çalışmaları için 60 gündür sokaklarda olduğuna değinen Bayır, Kocaoğlu'nun çağrısının örgüt tarafından destek bulamayacağına inandığını aktardı.

Bayır, parti içinde herkesin kendi işini doğru yapması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasıl ki örgüt Sayın Aziz Bey'in çalışacağı genel sekreteri, İZSU Genel Müdürü ya da şirketlerinin genel müdürlerine seçmiyorsa, Aziz Bey kendi ekibiyle çalışıyorsa partinin genel başkanı da kendi ekibiyle çalışmak ister. Aynı genel başkan kendisini 2 kere büyükşehir belediye başkanı ilan etti. Bir belediye başkanı çıkıp böyle beyanat verirse bunun arkası kesilmez."

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Aziz Kocaoğlu CHP Olağanüstü Kurultay tacettin bayır yerel seçim

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