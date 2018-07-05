"Olağanüstü kurultayı istemek başkaldırıdır"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, parti içindeki olağanüstü kurultay çağrılarına ilişkin, "Yerel seçim öncesi bunu talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir." dedi.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin kurumsal bir parti olduğunu, olağanüstü kurultay kararını partinin belli kurumları tarafından alınabileceğini belirtti.

- "Başkaldırı hareketi"

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olurken söylediği "parti genel başkanlığına aday olmayacağım" sözlerinin bugün tartışılır duruma geldiğine dikkati çeken Bayır, şöyle devam etti:

"Parti de bir değişim söz konusuysa bunu partinin kurumları 9 ay sonra yapılacak yerel seçimler geçer geçmez masaya yatırıp değerlendirmeye alabilir. Yerel seçim öncesi kurultayı talep etmek bence bu partinin yerel seçimlerde kötü sonuç almasına neden olacak bir başkaldırı hareketidir. Bunu doğru bulmam yeni küskünler yaratır ve bize 4 ay kaybettirir."

Bayır, CHP'de bir genel başkanlık sorunun olmadığını ama genel başkan yardımcılarının daha çok sahadan gelen isimlerden oluşmasını istedi.