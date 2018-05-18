HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Olağanüstü zirveye 12 devlet ve hükumet başkanının katılımı bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin dönem başkanlığında İstanbul'da bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 12 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 5 başbakan yardımcısı ile 25 dışişleri bakanı katılıyor.  İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bugün İstanbul'a geldi.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE'nin dönem başkanlığında İstanbul'da bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 12 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 5 başbakan yardımcısı ile 25 dışişleri bakanı katılıyor.
İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bugün İstanbul'a geldi.
Zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani haricinde, Ürdün Kralı Hüseyin, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammed Abılgaziyev'in katılması bekleniyor.
Zirveye, Venezuella, İtalya ve Rusya'dan temsilcilerin misafir olarak, Mısır ise AB Büyükelçisi Ehab Mohammed Mostafa Fawzy ile katılması bekleniyor.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Süleyman Soylu: Bu seçim, yeni bir başlangıç seçimidirSüleyman Soylu: Bu seçim, yeni bir başlangıç seçimidir
CHP'li Özel'den 'provokasyon' uyarısıCHP'li Özel'den 'provokasyon' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gürkan Uygun'un kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.