Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin çok önemli olduğunu belirterek, "Olay Ahmet, Mehmet, onu sevdim, bunu sevmedim olayı değil, olay Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası olayıdır. İslam'ın, ümmetin olayıdır." dedi.

Bakan Fakıbaba, Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezi'nde (GAPTEAM) düzenlenen istişare toplantısında, AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle, son yıllarda tüm engellemelere rağmen büyümeye devam ettiğini belirten Fakıbaba, bundan dolayı girdikleri tüm seçimlerde başarı kazandıklarını bildirdi.

Fakıbaba, 24 Haziran seçimlerinden de yüksek oy almaları için el birliğiyle çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, partililerden herkese ulaşmalarını istedi.

Bakan Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine değinerek, "Olay Ahmet, Mehmet, onu sevdim, bunu sevmedim olayı değil, olay Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası olayıdır. İslam'ın, ümmetin olayıdır. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan olayı da değil. Bu kadar ciddi ve samimi bir olay. Onun için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Hep beraber ayağa kalkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.