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Ömer Çelik: Eşit Haklar'dan sorumlu bakanın sözleri en kaba haliyle asimilasyon çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Zuhal Demiri Türkçe eğitimiyle ilgili görüşlerini Twitter'dan eleştirdi.

ANKARA (DHA) - AB Bakanı Ömer Çelik, Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Zuhal Demiri Türkçe eğitimiyle ilgili görüşlerini Twitter'dan eleştirdi. Çelik, "Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söylemiş. Eşit Haklar'dan sorumlu bakanın böyle bir açıklama yapması utanç verici. Bu sözler söylenirken 'entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış. Resmen en kaba haliyle asimilasyon çağrısı bu. İnsanların ana dillerini yasaklama çağrısı yaparak entegrasyondan bahsetmek sadece asimilasyoncu politikalara daha renkli kılıf bulmaktan ibarettir" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Zuhal Demiri Türkçe eğitimiyle ilgili görüşlerine şu eleştirilerde bulundu: "Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söylemiş. Eşit Haklar’dan sorumlu bakanın böyle bir açıklama yapması utanç verici. Bu sözler söylenirken 'entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış. Resmen en kaba haliyle asimilasyon çağrısı bu. Entegrasyonun sağlıklı olması için insanların ana dillerini öğrenmelerinin ve kimliklerini geliştirmelerinin önünde engel olmaması gerekir. İnsanların ana dillerini yasaklama çağrısı yaparak entegrasyondan bahsetmek sadece asimilasyoncu politikalara daha renkli kılıf bulmaktan ibarettir. Bu Bakan, geçen sene, 'Müslümanların bazen zorlamayla da olsa Batı'nın değerlerini benimsemesi gerektiğini' söylemişti. Bu zihniyeti tanıyoruz. Orjinal değil. Afrika’da Asya’da ve başka coğrafyalarda kültür dayatma adına büyük zalimliklere imza atmış bir zihniyetin güncellenmiş hali. Bu zihniyet birilerini 'aydınlanma'ya zorlama hakkını kendinde gören en baskıcı zihniyettir. Bu, 'aydınlanmış despotizm'dir. Bugün Avrupa demokrasileri için tehdit dışardan değil içerdendir. Bu baskıcı zihniyet demokrasiyi tehdit etmektedir. Bu Bakanın bu sömürgeci sözlerini okuyunca zihnimde Frantz Fanon’un 'Siyah Deri, Beyaz Maskeler' kitabı satır satır canlandı yeniden."

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