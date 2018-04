Ömer Çelik: Türkiye'yi daha güçlü ufuklara ve hedeflere taşıyacağız

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 24 Haziran'daki seçimlerle Türkiye'yi çok daha güçlü ufuklara ve hedeflere taşıyacaklarını söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da Ak Parti İl Gençlik Kolları'nın Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kuruluna katıldı. Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve kent milletvekillerinin eşlik ettiği Bakan Çelik, büyük ilgi gördü. Salondakileri selamlayan Bakan Çelik, uzun süre tezahürat yapan partililere sahnedeki çiçekleri attı.

Her seçimin yenilenme ve tazelenme kaynağı olduğunu belirten Bakan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Çok kısa zaman sonra Türkiye'nin uzun siyasi tarihindeki yapılan tartışmalara hep beraber milletimiz ve devletimiz için en güzel noktayı koyma, yeni başlangıçlara yelken açma şeklinde bir tarihi dönüm noktasını beraber açacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli yönetim krizleriyle karşı karşıya kalması karşısında her zaman konuşulan konu Türkiye'nin bu siyasi krizleri aşabileceği başkanlık sistemine geçmesi olmuştur. Esasında bizim parlamenter deneyimlerimizden bahsettiğimizde karşımıza çıkan tablo bir deneyim olmaktan ziyade siyasi krizlerin, siyasete el koymaların tarihi şeklinde önümüze gelmiştir. Siyasetin iyi kötü yol yürüdüğü zamanlarda maalesef koalisyonlar ülkeyi kendi hedeflerinden alıkoymak için bir mekanizma gibi kullanılmıştır."

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL'

Geçmişte görülen krizlerden kurtulmak için yeni bir sisteme ihtiyaç duyuduğunu aktaran Bakan Çelik, şunları söyledi:

"Yaptığımız iş bir rejim değişikliği değildir. Türkiye'de kimsenin Türkiye'nin rejimiyle bir meselesi yoktur. Rejimi daha sağlıklı hale getirecek bir sistem değişikliği ortaya çıkmıştır. Milletimizden geçen sene bu konuda onay alınmasıyla birlikte milletimiz yepyeni ufuklara ilerlemek için dört gözle bu seçimi bekliyor. Birtakım zaruretler ortaya çıktı ve seçim tarihinin erkene alınmasının en sağlıklı karar olduğuna varıldı. 24 Haziran'da seçimler gerçekleştirilecek. İnşallah bu seçimler gerçekleştikten sonra aziz milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanımız tekrar başımızda, kadrolarımız tekrar tazelenmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi çok daha büyük ufuklara, hedeflere taşıyacağız. Hiç kimse Türkiye'yi büyük hedeflerinden vazgeçiremez, geri adım attıramaz. Sandıkta çok güçlü oylar çıkması gerekiyor. Bayrağı daha yükseğe taşımamız gerekiyor."

'PROVOKASYONLARI NOT ETTİK'

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili de konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şöyle dedi:

"Bizden iyi komşuluk ilişkisi bekleyen Yunanistan, biz Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde teröre karşı mücadele ederken bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de, Ege'de provokasyon yapıyor. Kuşkusuz bu zor günlerde iyi komşuluk ilişkileri istediğimiz, müttefikimiz olan bir AB üyesi olan ülkenin bize destek vermesi gerekirken yaptığı provokasyonları güçlü bir şekilde not ettik. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisi, siyasi istikrarı konusunda gösterdiğimiz hassasiyet gibi Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki provokasyonlara karşı da kararlı bir şekilde duruyoruz. Bütün bunların sırrı bizim gösterdiğimiz birlik ve beraberliktir."