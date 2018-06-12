"Onlar seçilmiş değil Kandil'in atadığı insanlar"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, görevlendirme yapılan belediyelere ilişkin, "O güneydoğudaki belediyelerin binalarında silahlar, havan topları, bombalar bulundu. Belediye bomba imalathanesi mi? Belediye silah deposu mu? O kimin belediyesi? PKK'nın belediyesi mi Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi mi? Efendim 'Onlar seçilmiş insanlar.' Hadi oradan. Onlar seçilmiş insanlar falan değil, Kandil tarafından atanmış vatandaşın tanımadığı bilmediği insanlar." dedi. Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen programda, merkez Yenişehir ve Mezitli ilçesindeki mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında muhtarlığın, en küçük yerel yönetim birimi olduğunu anımsatan Elvan, mahallelerin sorunlarının dile getirilmesi ve yerleşim yerlerinin geliştirilmesinde önemli bir görevi üstlendiklerini bildirdi. Elvan, Mersin'in deniz, liman ve sanayi başta olmak üzere birçok alandaki potansiyeliyle çok önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayarak, geçmiş dönemdeki yerel yönetimlerin bunu kullanamayarak, rant için imara açtıkları yeşil alanları katlettiğini belirtti.

Kentte her kesimden insanla diyalog kurduğunu aktaran Elvan, "Mersin'e geldiğimiz 2015 yılında, kentin eksiklikleri neyse yoğun bir çalışma içerisine girdik, Devasa projeler başlattık. O gün itibariyle yaklaşık 13 milyar Türk lirası civarında bir yatırım söz konusuydu. Bugün Mersin'e yapılan yatırım tutarı 31 milyar Türk lirasına ulaştı. Mersin'i resmen yatırıma boğduk büyük yatırımlara başladık." ifadesini kullandı. Bakan Elvan, yapılan yatırımlarla ilgili haksız eleştirilerin yapıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mersin'imize daha fazla ne yapabiliriz düşüncesiyle yoğun bir şekilde yatırımlara başladık. Bu defa şunu duyduk. Efendim, 'AK Parti hükümeti ve Sayın Bakan Mersin'i betonlaştırıyor'. Allah'tan korkun ya. Yıllarca bu şehri katlettiniz. Bu şehrin derelerini kapattınız. Bir yağmur yağdığında her tarafı sel bastı. Üzerine 20 katlı binalar diktiniz, rantını kime sağladıysanız sağladınız. Her tarafı betonlaştırdınız. Ulaşım, turizm için yol yapıyoruz 'betonlaştırdınız' diyorlar. Yol düzenlemeyi Mersin'in ihtiyacı için yapacağız. Mersin'i sadece Türkiye'nin değil tüm bu coğrafyanın en önemli cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Herkes Dubai'ye gidiyor. Burasını da Dubai gibi bir merkez yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz."

- "Biz hizmet partisiyiz, ideoloji partisi değil." AK Parti iktidarıyla birlikte ülkede her alanda önemli yatırımların yapılıp, mesafeler kat edildiğini belirten Elvan, "Türkiye'de inanılmaz bir gelişme sağladık. 2018'in ilk çeyreğinde 7,4'lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik ve oldukça sağlıklı bir büyüme. Tarım, hizmetler ve sanayi sektörü büyüyor. Şimdi bizim yeni hedeflerimiz var. Atatürk ne demiş, 'Gençler bu ülkeyi size emanet ediyorum.' Gençlerimize emanet ediyor. Biz de gençlerimize güveniyoruz. Bizim, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Biz bu hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. Biz bir hizmet partisiyiz, bir ideoloji partisi değiliz." ifadesini kullandı. Elvan, muhtarlardan gelen taleplerinin neredeyse tamamının yerel yönetimlerle alakalı olduğuna dikkati çekerek, çok daha huzurlu, yeşile duyarlı bir kent inşa etmeyi istediklerini anlattı. Takım tutar gibi parti tutulan dönemlerin geride kaldığını, vatandaşların kim hizmet ediyorsa onu tercih ettiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti: