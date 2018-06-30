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"Onlardaki mücadele tamamen genel başkanlık mücadelesi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "(CHP) Onlardaki mücadele tamamen genel başkanlık mücadelesi olduğu için hedefleri 'Kim genel başkan olacak', o kadar. Onu da hayatında bir kere başardı. 'Kasetle gelen genel başkan' diye tarihe geçti"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'deki mücadelenin genel başkanlık için olduğunu belirterek, "Onlardaki mücadele tamamen genel başkanlık mücadelesi olduğu için hedefleri 'Kim genel başkan olacak', o kadar. Onu da hayatında bir kere başardı. 'Kasetle gelen genel başkan' diye tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Felahiye ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Elitaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yüzyıldaki en önemli seçiminden zaferle çıktıklarını vurguladı.

CHP'yi eleştiren Elitaş, şunları kaydetti:

"Siyasi parti genel başkanları bizi eleştiriyorlar. 'AK Parti bu dönemde başarısız olmuştur.' diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu seçimin en başarısız partisi AK Parti'dir.' diyor. Çünkü 'Niye oylarını 1 Kasım seçimlerine göre 7 puan azalttı.' diyor. Kılıçdaroğlu yeni bir siyasetçi olduğu için bu işleri bilmez. İktidar olmadığı için iktidarın da ne olduğunu bilmez. Siyasi partilerinin hedeflerinin ne olduğunu bilmez. Onlardaki mücadele tamamen genel başkanlık mücadelesi olduğu için hedefleri 'Kim genel başkan olacak' o kadar. Onu da hayatında bir kere başardı. 'Kasetle gelen genel başkan' diye tarihe geçti. Ama siyasi partilerin hedefi iktidar olmaktır. Ülkeyi idare etmektir. Bugüne kadar anayasada en yüksek oyu alan siyasi parti Türkiye'yi idare etme hakkına sahipken, şu anda en yüksek oyu alan kişi Türkiye'yi idare etme hakkına sahip oluyor. O da kim oldu? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkan oldu. CHP'nin genel başkanı aday olmaya dahi cesaret edemedi ki bizi eleştirmeye hakkı olsun."

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