HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "(Suriyeli sığınmacılar) Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esed tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor"

KİLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esed tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor." dedi.

Eroğlu, 138 milyon lira tutarındaki 4 tesisin açılışı töreni için geldiği Kilis'te Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Eroğlu, 11 Mayıs'ta Kilis'te sel felaketi yaşandığını anımsatarak, bundan sonra benzer sıkıntıların yaşanmaması için acil olarak baraj inşa edeceklerini söyledi.

Kilis'te Suriyelilerin de gelmesiyle su yetersizliği meydana geldiğini dile getiren Bakan Eroğlu, "44 yılın en büyük kuraklığını 2017 yılında yaşadık. Esed'in zulmünden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Tabii nüfus birden bire artınca ve barajdaki su da yetmemeye başladı. Biz bunu görerek yeni barajlar yapıyoruz. Yukarı Afrin barajından buraya su getireceğiz. " ifadelerini kullandı.

- "Onların gelmesiyle ekmeğimiz azaltmıyor"

Zeytin Dalı Harekatından önce terör örgütü YPG/PKK tarafından Kilis'e atılan roketler nedeniyle şehitlerin olduğunu ve camilerin bombalandığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlar dinsiz, hain ve mendebur insanlar. Bazı ülkelerin maşası durumunda olan PKK'yı dize getirmek için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile onların canlarına ot tıkadık. Şehit düşen kardeşlerimize gani gani rahmet niyaz ediyorum. DSİ'den de iki şehidimiz vardı. Allah onları da rahmet eylesin. Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esed tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor. Cenab-ı Allah başka yerlerden ne bereketler veriyor. Fakir, fukaraya yardım ederseniz Allah da size bereket ihsan eder."

- "138 milyon liralık yatırım"

Kilis'te bugün 4 tesisin temelini atacaklarını dile getiren Eroğlu, "Burada en modern sulama sistemi yapılacak. İnsanlar, bir ağaç altında dinlenmek istiyor. Dolayısıyla hastane avlusu dahi olsa hepsini ağaçlandırıyoruz. İsteyen kurumlarımıza da ücretsiz fidan veriyoruz. Bugün 138 milyon liralık bir yatırımla Kilis'e geldik. Hayırlı olsun. AK Parti hükümetleri döneminde 4 milyar liralık yatırım yaptık. Kilis küçük ama nüfus başına en fazla yatırım yaptığımız yer burası." diye konuştu.

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (2)Kılıçdaroğlu: Dijital çağı yakalamak zorundayız (2)
BBP Genel Başkanı Destici: Her şeyin başı eğitimBBP Genel Başkanı Destici: Her şeyin başı eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ESET Kilis Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Suriyeliler temel atma töreni Terör örgütü YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.