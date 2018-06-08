KİLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esed tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor." dedi.

Eroğlu, 138 milyon lira tutarındaki 4 tesisin açılışı töreni için geldiği Kilis'te Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Eroğlu, 11 Mayıs'ta Kilis'te sel felaketi yaşandığını anımsatarak, bundan sonra benzer sıkıntıların yaşanmaması için acil olarak baraj inşa edeceklerini söyledi.

Kilis'te Suriyelilerin de gelmesiyle su yetersizliği meydana geldiğini dile getiren Bakan Eroğlu, "44 yılın en büyük kuraklığını 2017 yılında yaşadık. Esed'in zulmünden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Tabii nüfus birden bire artınca ve barajdaki su da yetmemeye başladı. Biz bunu görerek yeni barajlar yapıyoruz. Yukarı Afrin barajından buraya su getireceğiz. " ifadelerini kullandı.