KİLİS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esed tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor." dedi.
Eroğlu, 138 milyon lira tutarındaki 4 tesisin açılışı töreni için geldiği Kilis'te Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti.
Burada açıklamada bulunan Eroğlu, 11 Mayıs'ta Kilis'te sel felaketi yaşandığını anımsatarak, bundan sonra benzer sıkıntıların yaşanmaması için acil olarak baraj inşa edeceklerini söyledi.
Kilis'te Suriyelilerin de gelmesiyle su yetersizliği meydana geldiğini dile getiren Bakan Eroğlu, "44 yılın en büyük kuraklığını 2017 yılında yaşadık. Esed'in zulmünden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Tabii nüfus birden bire artınca ve barajdaki su da yetmemeye başladı. Biz bunu görerek yeni barajlar yapıyoruz. Yukarı Afrin barajından buraya su getireceğiz. " ifadelerini kullandı.
- "Onların gelmesiyle ekmeğimiz azaltmıyor"
Zeytin Dalı Harekatından önce terör örgütü YPG/PKK tarafından Kilis'e atılan roketler nedeniyle şehitlerin olduğunu ve camilerin bombalandığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Bunlar dinsiz, hain ve mendebur insanlar. Bazı ülkelerin maşası durumunda olan PKK'yı dize getirmek için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile onların canlarına ot tıkadık. Şehit düşen kardeşlerimize gani gani rahmet niyaz ediyorum. DSİ'den de iki şehidimiz vardı. Allah onları da rahmet eylesin. Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esed tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor. Cenab-ı Allah başka yerlerden ne bereketler veriyor. Fakir, fukaraya yardım ederseniz Allah da size bereket ihsan eder."
- "138 milyon liralık yatırım"
Kilis'te bugün 4 tesisin temelini atacaklarını dile getiren Eroğlu, "Burada en modern sulama sistemi yapılacak. İnsanlar, bir ağaç altında dinlenmek istiyor. Dolayısıyla hastane avlusu dahi olsa hepsini ağaçlandırıyoruz. İsteyen kurumlarımıza da ücretsiz fidan veriyoruz. Bugün 138 milyon liralık bir yatırımla Kilis'e geldik. Hayırlı olsun. AK Parti hükümetleri döneminde 4 milyar liralık yatırım yaptık. Kilis küçük ama nüfus başına en fazla yatırım yaptığımız yer burası." diye konuştu.
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