Onların günlerinde küçük hastaları unutmadılar

Edremit’te Ak Parti ilçe Teşkilatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Edremit Devlet Hastanesi’nde yatan minikleri ziyaret etti.
AK Parti Teşkilat Başkanı Yaşar Karabulut ve beraberinde Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Şentürk ve yönetim kurulundaki gençler, hastanede tedavisi süren çocuklara geçmiş olsun, yeni doğan bebeklere de hayırlı olsun temennisinde bulundular. Duygusal anların yaşandığı ziyarette çocuklar, kendilerine takdim edilen küçük hediyelerle sevindiler.
Karabulut, “Onlar bugünün küçükleri yarının büyükleri. Onlar bizlerin her şeyi. Çocuklarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz” dedi.
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