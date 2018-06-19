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"Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza asla yetişemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce '0-18 yaşındaki çocukları sosyal güvenlik kapsamı altına alacağım' diyor biz onu 10 yıl önce almıştık. Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olması gerekir. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza asla yetişemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce '0-18 yaşındaki çocukları sosyal güvenlik kapsamı altına alacağım' diyor biz onu 10 yıl önce almıştık. Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olması gerekir. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza asla yetişemez." dedi.

Çalık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaların ve yakınlarının sorunlarını dinleyen Çalık, AA muhabirine, Türkiye'de sağlık alanında reform yaptıklarını söyledi.

Hiç yapılamaz denilen işleri gerçekleştirdiklerini anlatan Çalık, sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altına aldıklarını hatırlattı.

"Şu anda Türkiye'nin yüzde 99'unu sosyal güvenlik kapsamına almış ve sağlık hizmeti sunuyoruz." diyen Çalık, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 milyon 400 bin kişi genel sağlık sigortası dahilindedir ve bunun 7,8 milyonunun primini hükümet olarak biz ödüyoruz. Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm vatandaşlarımızı kapsadığının altını özellikle çizmek isterim. Cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce '0-18 yaşındaki çocukları sosyal güvenlik kapsamı altına alacağım' diyor biz onu 10 yıl önce almıştık. Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olması gerekir. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza asla yetişemez. Sağlıkta reform yaptık, hastaneleri birleştirdik."

- "Sağlıktaki memnuniyet yüzde 90'lara çıkıyor"

Ziyaretlerinde hastaların memnuniyetine şahit olduğunu dile getiren Çalık, "Türkiye'de sağlıktaki memnuniyet şu an yüzde 74-75'lerde, sadece 'çok memnunum' diyen bunlar. Bir de memnuniyetini orta diye nitelendiren yüzde 14'lik bir kesim var. Onlarla birleştirildiğinde neredeyse sağlıktaki memnuniyet yüzde 90'lara çıkıyor. Bu vesileyle bütün sağlık ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çalık, Malatya'daki sağlık yatırımlarından bahsederek, kentte hastanesi olmayan 4 ilçeye en kısa sürede hastane yapılacağını, konuyu Sağlık Bakanlığının yatırım programına aldığını ifade etti.

Bütün hizmetleri millet için yaptıklarını belirten Çalık, muhalefet olanlara, eleştirmeden önce AK Parti'nin yaptığı hizmetleri okuma ve öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

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