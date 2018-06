"Onların kandillerini söndüreceğiz"

"Milletimiz tarafından da bizler tarafından da unutulmamış ve unutulmayacaktır. Allah onlardan ve sizlerden razı olsun. Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz bu dönemde çok büyük iş başardınız. Hem emniyeti sağladınız hem de teröristle vatandaş arasındaki alana büyük bir duvar örüp şükürler olsun ki vatandaşımızın huzur içinde burada olmasını sağladınız. Sizden her yerde övünerek söz ediyoruz. Yaptığınız terör ve asayiş mücadelesinde bir şeyin altını sürekli çiziyoruz. Dünyanın hiçbir tarafında demokrasiye ve hukuka uyan böyle bir mücadelenin olmadığını. En ufak bir yanlış yapsaydık, bugün ipliğimizi pazara çıkaracaklarını, size güvenerek inanarak yaptığınız işlerin insan odaklı olduğunu düşünerek sürekli söylüyoruz. Bugün de durum böyledir. Bugün terör örgütü şehirlerde taban bulmakta zorlanıyorsa ortaya koyduğunuz hassasiyetin sonucudur. Vatandaş bizimdir, onun terör örgütü tarafından istismar edilmesine elbette izin vermeyeceğiz ve onların günlük hayatlarının aynen bu şekilde huzur içinde devam etmesini sağlamak da emniyetlerini almak da bizim görevimizdir."

- "PKK denilen hain terör örgütü can çekişmektedir"

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm illerinde huzurun olduğunu ancak bunu kaşımak isteyenlerin bulunabileceğini dile getiren Soylu, ramazan ayında insanların geç saate kadar sokaklarda rahat dolaşabildiğini, bu huzuru güvenlik güçlerinin temin ettiğini söyledi.

Soylu, bu huzuru ortadan kaldırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini, bu konudaki kararlılıklarının net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza devletimizin eşit vatandaşlık ilkelerini Türkiye'nin her yerinde aynı kararlılıkla, bir taraftan da teröriste acımasız olmayı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Bir tarih yazdığınızı söyleyebilirim. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz. PKK denilen hain terör örgütü can çekişmektedir. Bu böyle milletimize ve size moral vermek üzere söylediğimiz söz değildir. Şu anda fotoğrafın ve mevcut durumun aslında tam açıklamasıdır. Önümüzdeki süreç daha indirici darbeler vuracağız ve bilesiniz ki onların kandillerini söndüreceğiz. Bu memlekete musallat olan it sürüsünden de bu memleketi hep birlikte kurtaracağız."