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"Onların kandillerini söndüreceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Önümüzdeki süreç daha indirici darbeler vuracağız ve bilesiniz ki onların kandillerini söndüreceğiz" - "Vatandaş bizimdir, onun terör örgütü tarafından istismar edilmesine elbette izin vermeyeceğiz ve onların günlük hayatlarının aynen bu şekilde huzur içinde devam etmesini sağlamak da emniyetlerini almak da bizim görevimizdir" - "Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz bu dönemde çok büyük iş başardınız. Hem emniyeti sağladınız hem de teröristle vatandaş arasındaki alana büyük bir duvar örüp şükürler olsun ki vatandaşımızın huzur içinde burada olmasını sağladınız"

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki süreç daha indirici darbeler vuracağız ve bilesiniz ki onların kandillerini söndüreceğiz." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Vali Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile İlçe Emniyet Müdürlüğündeki bayramlaşma törenine katıldı.

Polislerin bayramını kutlayan Soylu, bu bayrama da alnı açık şekilde ulaştıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin bölgede kahramanca mücadele ettiğini, memleketin huzurunu, çocukların rahat okula gitmesini, insanların huzur içinde hayatını sürdürmesini sağladığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin bir çok ülkenin hedefinde olduğunu ancak buna rağmen kahraman güvenlik güçleri sayesinde huzur içinde yaşadıklarını dile getirdi.

Bu konuda güvenlik güçlerinin kahramanlıklarının, fedakarlıklarının, bu memleket için şehit, gazi olanların fedakarlıklarının büyük katkısı olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Milletimiz tarafından da bizler tarafından da unutulmamış ve unutulmayacaktır. Allah onlardan ve sizlerden razı olsun. Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz bu dönemde çok büyük iş başardınız. Hem emniyeti sağladınız hem de teröristle vatandaş arasındaki alana büyük bir duvar örüp şükürler olsun ki vatandaşımızın huzur içinde burada olmasını sağladınız. Sizden her yerde övünerek söz ediyoruz. Yaptığınız terör ve asayiş mücadelesinde bir şeyin altını sürekli çiziyoruz. Dünyanın hiçbir tarafında demokrasiye ve hukuka uyan böyle bir mücadelenin olmadığını. En ufak bir yanlış yapsaydık, bugün ipliğimizi pazara çıkaracaklarını, size güvenerek inanarak yaptığınız işlerin insan odaklı olduğunu düşünerek sürekli söylüyoruz. Bugün de durum böyledir. Bugün terör örgütü şehirlerde taban bulmakta zorlanıyorsa ortaya koyduğunuz hassasiyetin sonucudur. Vatandaş bizimdir, onun terör örgütü tarafından istismar edilmesine elbette izin vermeyeceğiz ve onların günlük hayatlarının aynen bu şekilde huzur içinde devam etmesini sağlamak da emniyetlerini almak da bizim görevimizdir."

- "PKK denilen hain terör örgütü can çekişmektedir"

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm illerinde huzurun olduğunu ancak bunu kaşımak isteyenlerin bulunabileceğini dile getiren Soylu, ramazan ayında insanların geç saate kadar sokaklarda rahat dolaşabildiğini, bu huzuru güvenlik güçlerinin temin ettiğini söyledi.

Soylu, bu huzuru ortadan kaldırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerini, bu konudaki kararlılıklarının net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza devletimizin eşit vatandaşlık ilkelerini Türkiye'nin her yerinde aynı kararlılıkla, bir taraftan da teröriste acımasız olmayı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Bir tarih yazdığınızı söyleyebilirim. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz. PKK denilen hain terör örgütü can çekişmektedir. Bu böyle milletimize ve size moral vermek üzere söylediğimiz söz değildir. Şu anda fotoğrafın ve mevcut durumun aslında tam açıklamasıdır. Önümüzdeki süreç daha indirici darbeler vuracağız ve bilesiniz ki onların kandillerini söndüreceğiz. Bu memlekete musallat olan it sürüsünden de bu memleketi hep birlikte kurtaracağız."

PKK denilen terör örgütünün Türkiye'nin yarınlarına ait, bölgede yaşayan çocukların hayallerine ait bir endişe oluşturmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Soylu, güvenlik güçleri sayesinde buralarda doktorların, mühendislerin, hemşirelerin yetişeceği ifade etti.

Bayramlarda ülke olarak özlerine döndüklerini, ramazan ayının kendilerine dünyaya ilk geldikleri andaki gibi saf, pak ve tertemiz ana sürüklediğini anlatan Soylu, polislere şöyle seslendi:

"Bir ramazanı bitirdik ve şimdi hepimizin bayramı. Ne kadar şükretsek azdır. Yaptıklarınıza ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Her biriniz bir kahramanlık ortaya koyuyorsunuz. Şimdi üs bölgesinden geliyoruz. Korucumuz, jandarmamız, özel harekat timimiz orada hep birlikte. Hepsi 2 bin 500 metrede ülkemizin namusunu muhafaza ediyorlar. Biz bunun kıymetini biliyoruz. Milletimizin 5 vakit dualarındasınız. Allah sizi korusun ve bu aziz milletimize bağışlasın. Türk Polis Teşkilatı bütün dünyaya bir görevin nasıl yapılacağını göstermektedir. Bu ülkenin onur abidesisiniz. Allah sizlerden razı olsun."

Bakan Soylu ve beraberindekiler, polislerle bayramlaştıktan sonra kentten ayrıldı.

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