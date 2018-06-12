Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'de ne olup bittiğinden o kadar habersizler ki adamlar vaat olarak, 'Yapacağız' diyorlar. Onların 'Yapacağız' dediklerini AK Parti yaptı." dedi.
Tüfenkci, 24. Uluslararası Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen "En güzel kiraz" yarışmasının ödül törenindeki konuşmasında, kent kirazının geçen yıl olduğu gibi bu sene de değerinde satılacağını belirtti.
Tarım ticaretinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, bu anlamda AK Parti hükümetleri olarak hem soğuk hava depolarını teşvik noktasında hem de kayısı için önemli olan lisanslı depoları Malatya'ya kazandırdıklarını dile getirdi.
Lisanslı depoların bitiminde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kayısı alımı yaptıracaklarını hatırlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"24 Haziran'da biz çok önemli bir seçim yapacağız. Bu seçim Türkiye'ye yön, istikamet verecek. İşte adaylara bakın Türkiye'yi ne kadar tanıdıklarını, tecrübelerinin ne kadar olduklarını, meydanlarındaki söylemlerinden anlarsınız. İddia ediyorum, bunlar Türkiye'yi tanımıyorlar. Daha Türkiye'den bihaberler. Diyor ki Sayın Meral Akşener, biz diyor cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gelirsek kayısı için lisanslı depo yapacağız. Ey mübarek zaten hükümetimiz yıllarca lisanslı depoları teşvik ediyor."
Bakan Tüfenkci, ürün ihtisas borsasının kurulduğunu ve burada lisanlı depolara konulan ürünlerin alınıp satılan platformları oluşturduklarını söyledi.
Bundan sonra sadece üreticinin bulunduğu ilde değil internet üzerinden bütün dünyada ticaretini yapabileceğinin altını çizen Tüfenkci, "Mübarekler Türkiye'de ne olup bittiğinden o kadar habersizler ki, adamlar vaat olarak 'Yapacağız.' diyorlar. Onların 'Yapacağız.' dediklerini AK Parti yaptı. Onların hayal ettiklerini AK Parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdi." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu belirterek, o tarihte Türkiye'nin tercihini yaparak Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yarışmada dereceye girenlere hediyelerini verdi.
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