Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'de ne olup bittiğinden o kadar habersizler ki adamlar vaat olarak, 'Yapacağız' diyorlar. Onların 'Yapacağız' dediklerini AK Parti yaptı." dedi.

Tüfenkci, 24. Uluslararası Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen "En güzel kiraz" yarışmasının ödül törenindeki konuşmasında, kent kirazının geçen yıl olduğu gibi bu sene de değerinde satılacağını belirtti.

Tarım ticaretinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, bu anlamda AK Parti hükümetleri olarak hem soğuk hava depolarını teşvik noktasında hem de kayısı için önemli olan lisanslı depoları Malatya'ya kazandırdıklarını dile getirdi.

Lisanslı depoların bitiminde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kayısı alımı yaptıracaklarını hatırlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da biz çok önemli bir seçim yapacağız. Bu seçim Türkiye'ye yön, istikamet verecek. İşte adaylara bakın Türkiye'yi ne kadar tanıdıklarını, tecrübelerinin ne kadar olduklarını, meydanlarındaki söylemlerinden anlarsınız. İddia ediyorum, bunlar Türkiye'yi tanımıyorlar. Daha Türkiye'den bihaberler. Diyor ki Sayın Meral Akşener, biz diyor cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gelirsek kayısı için lisanslı depo yapacağız. Ey mübarek zaten hükümetimiz yıllarca lisanslı depoları teşvik ediyor."