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"Önümüzde artık yeni bir dönem var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: - "Seçim sonucuyla sistem tartışması da sona ermiş oldu. Önümüzde artık yeni bir dönem var"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Seçim sonucuyla sistem tartışması da sona ermiş oldu. Önümüzde artık yeni bir dönem var." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinde milletin karşısına projelerle çıktıklarını belirterek, rakiplerinin tamamının ise eskiye dönmeyi vadederek seçime girdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Seçim sonucuyla sistem tartışması da sona ermiş oldu. Önümüzde artık yeni bir dönem var." değerlendirmesini yaptı.

Katılımın yüzde 87 olduğu seçimlerin şeffaf biçimde gerçekleştirildiğini anlatan Çavuşoğlu, üye sayısı 11 milyona ulaşan AK Parti'nin dünyanın en büyük partisi olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da siyasi istikrarın önemine değinerek, "Olmadığı zaman ölümüne hissettirir. Ticaret savaşlarının olduğu bir ortamda böyle güçlü bir iradenin işbaşında olmadığını düşünün. Delegelerinin imzasını bile sayamayan bir muhalefet gibi bir iradenin işbaşında olduğunu düşünün. İşte bu milletimizin hiç başına gelmesini istemediği bir durumdur. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel bir ülke inşa edeceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç, Müfit Aydın, Refik Özen, Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Güler ile AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu

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