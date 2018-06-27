İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz." dedi.
Başbakan Yıldırım, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'den İzmir Milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.
Yıldırım, cami girişinde gazetecilerin soruları üzerine, İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın babasının vefat ettiğini belirterek, "Kendisine, ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Buradan da Ankara'ya gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım daha sonra cenaze namazının kılınacağı Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne geçti.
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