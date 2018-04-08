HABER

"Oraya gelenlerin hepsi AK Partili değildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 18:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "Bunlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona 'ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa, teröristlere destek olsa bunlar alkışlarlar. Ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli bir duruş sergilediğinde ona hakaret ederler"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bunlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona 'ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa, teröristlere destek olsa bunlar alkışlarlar. Ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli bir duruş sergilediğinde ona hakaret ederler." dedi.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Arena'daki AK Parti Konak 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, heyecan ve coşkuyla geçen kongrelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye teveccühü gördüklerini belirtti.

Bunu anamuhalefet partisinin de gördüğünü aktaran Dağ, iktidarın karşısında muhalefet yapabilen bir parti olmadığını öne sürerek adeta tek kale maç yapar noktaya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta Hatay'da kongreden sonra Oğulpınar'a gittiklerini, sanatçı ve sporcuların da elde ettikleri başarı için askerlere toplumun her kesimden destek verildiğini göstermek için oraya geldiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"O çıldırmış hali var ya, CHP'nin anketlerde yüzde 15'lere kadar geldiği noktayı gören ana muhalefet partisi genel başkanının o ruh hali, bu güzel manzarayı ne yazık ki daha kötü bir şekilde görmesine sebep oldu. Bunlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona 'ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa, teröristlere destek olsa bunlar alkışlarlar. Ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli bir duruş sergilediğinde ona hakaret ederler. Açıkçası salı günü grup toplantısında yaşanan da tamamen buydu. Oraya gelenlerin hepsi AK Partili değildi ki. Yaptıkları bu milletin yanında bu desteği sonuna kadar vermekti."

- AK Partili belediyeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanları içinde ayrımcılık yaptığını savunan Dağ, İzmir'deki AK Partili 7 belediyenin ayrımcılığa uğradığını bildirdi.

İl Başkanının 7 belediyeyle ilgili dosya verdiğini, halen yanıt alamadıklarını belirten Dağ, "Kendi partisi içinde de böyle. Şahsi ilişkisinde sorun olan belediye başkanının ilçesine hizmet gitmiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili bir belediye başkanı olduğunda AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li ayrımı yapmayacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı da 2019'daki seçimler öncesi bütün Türkiye'de çalmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmayacaklarına işaret ederek, "Hep birlikte 2019'da bir destan yazacağız." dedi.

Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın yaptığı kongrede Mehmet Sait Başdaş tek aday oldu.

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamza dağ Konak Kongre

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Meral Akşener: Çiftlik Bank eşittir Tosun, Tosun eşittir AK Parti

Meral Akşener: Çiftlik Bank eşittir Tosun, Tosun eşittir AK Parti

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.