"Oraya gelenlerin hepsi AK Partili değildi"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bunlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona 'ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa, teröristlere destek olsa bunlar alkışlarlar. Ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli bir duruş sergilediğinde ona hakaret ederler." dedi.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Arena'daki AK Parti Konak 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, heyecan ve coşkuyla geçen kongrelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye teveccühü gördüklerini belirtti.

Bunu anamuhalefet partisinin de gördüğünü aktaran Dağ, iktidarın karşısında muhalefet yapabilen bir parti olmadığını öne sürerek adeta tek kale maç yapar noktaya geldiklerini söyledi.

Geçen hafta Hatay'da kongreden sonra Oğulpınar'a gittiklerini, sanatçı ve sporcuların da elde ettikleri başarı için askerlere toplumun her kesimden destek verildiğini göstermek için oraya geldiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti: