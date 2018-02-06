Ordu’da AK Parti ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti Ordu İl Başkanı İsmail Kırca, daha önce büyükşehirlerde ertelenen kongre sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.
İsmail Kırca yaptığı açıklamada, daha önce Kabadüz, Akkuş ve Çatalpınar kongrelerinin yapıldığını, geriye kalan 16 ilçe kongre tarihlerinin belli olduğunu ifade etti. Kırca, ilk olarak 21 Şubat’ta Gülyalı ve Ulubey ilçelerinin kongrelerinin yapılacağını, ardından 22 Şubat’ta Gölköy, Mesudiye, 23 Şubat’ta Aybastı, Kabataş, 24 Şubat’ta Altınordu, Fatsa, 25 Şubat’ta Ünye, Perşembe, 26 Şubat’ta İkizce, Çaybaşı, 27 Şubat’ta Kumru, Korgan, 28 Şubat’ta Gürgentepe ve Çamaş kongrelerinin yapılacağını kaydetti.
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