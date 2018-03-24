Ordu’da pankartlar konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Ordu’da tarihi günlerden biri yaşandı.

Çevre illerden gelen 3 bin polisin görev yaptığı miting için sabahın erken saatlerinden itibaren Durugöl Başpehlivan Recep Kara Salonu etrafına toplanmaya başlayan Ordulular, güvenlik güçlerinin aramalarından geçirilerek alana alındı. Miting alanı ve salon yağan yağmura rağmen mitingin başlamasına saatler kala hıncahınç doldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresi’nin yapılacağı salonda ilginç pankartlar dikkat çekti. Pankartlarda “Bir tarafta diyorsunuz saygıyla anıyoruz atamı/Bizler görmedik mi Ankara yollarında PKK ile volta atanı”, Tabipler Birliği olmuş bir çete/Bunlar mı hizmet edecek millete”, “Kurmuş kahpeler karşı dağlara pusu/Yok edecek bilin ki sizi Türk Ordusu”, “Korkmaz benim aslanlar gibi liderim/Ben onunla vatan toprağı için her yere giderim”, “Milyonların ayak sesi titretti yeri/Elde bayrak dilde tekbir koştu ileri”, “Benim adım ezanla başladı sela ile biter/İsteyene değil anlayana gider” sözleri yar aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu ziyareti 2002 yılından bu yana 16 yılda 17. kez ziyareti oldu.