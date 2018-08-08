Ordu'daki sel felaketi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketi nedeniyle Vali Yavuz ve Başkan Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.
Telefon görüşmesinde Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi.
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