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Ordu'daki sel felaketi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 20:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan bilgi aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketine ilişkin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

MHP Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Yılmaz'dan Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Bahçeli'nin Yılmaz'a, geçmiş olsun dileklerini ileterek, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ordu'daki sel felaketi sel

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