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Ordu'daki sel felaketi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: - "Yaşanan felaketlerin nedenlerini çözmeye çalışmadığımızda bu felaketler özellikle Karadeniz için bir kader haline gelmeye başlayacak"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Ordu'daki sel felaketine ilişkin, "Yaşanan felaketlerin nedenlerini çözmeye çalışmadığımızda bu felaketler özellikle Karadeniz için bir kader haline gelmeye başlayacak." dedi.

Çepni, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bölgedeki sel felaketinde 8 köprünün çöktüğünü, insanların, evlerinde ve işyerlerinde mahsur kaldığını belirten Çepni, "Eğer bir siyasi iktidar yaptığı iyi işlerin nasıl takdirini bekliyorsa kötü icraatların da hesabını verebilmelidir. Gelin görün ki iktidar yapılan her eleştiriyi kendine bir saldırı olarak görüyor." diye konuştu.

İktidarın daha önce de "İstanbul'a ihanet ettik, Karadeniz'e, Ayder'e ihanet ettik" dediğini öne süren Çepni, ihanetin sonucunda da felaketlerin yaşandığını söyledi.

Sorumluların açığa çıkarılması gerektiğini savunan Çepni, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan felaketlerin nedenlerini çözmeye çalışmadığımızda bu felaketler özellikle Karadeniz için bir kader haline gelmeye başlayacak. Karadeniz, bir beton kente dönüşmüş durumdadır. Doğal yaşam baştan sona betonlarla çevrilmiş. Dere yatakları yerleşime açılmış ve daha da önemlisi deniz ile yaşam alanları arasına duble yol denilen ucube yerleştirilerek suyun denizle buluşması engellenmiş vaziyette. Sel felaketlerinin tek sebebi suyun yatağının kesilmesidir."

Murat Çepni, Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketlerinin ilk defa yaşanmadığını daha önceki olaylarda birçok insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Çepni, felaketin yaşandığı bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi, içme sularına atık su karışması riskine karşı halk sağlığı ekiplerinin bölgeye sevki, gıda, su ve barınma yardımlarının yapılması ve bozulan altyapının hızla yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Yaşananların kader değil yanlış politikaların sonucu olduğunu iddia eden Çepni, "Doğamızı kurtarmak için zamanımız azalıyor. Dayanışma içinde olmalıyız." dedi.

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HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Karadeniz Ordu'daki sel felaketi TBMM

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